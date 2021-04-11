【本報訊】本港武肺疫苗開打逾月，已逾445人接種後入院，其中一名35歲女子打復必泰（BioNTech、簡稱BNT）後有「速發嚴重過敏反應」，屬嚴重副作用。政府專家顧問許樹昌昨日披露，該女子在接種中心打腎上腺素治療後，轉送威爾斯親王醫院深切治療部留醫，其後出現第二次過敏反應，需打第二針腎上腺素才痊癒。惟政府新聞公告及衞生署疫苗安全監察報告，只稱病人打一針腎上腺素及要「留醫」，隻字不提病人一度入住深切治療部（ICU），有隱瞞之嫌。

打兩針腎上腺素保命

本身是中大醫學院內科及藥物治療學系系主任的許樹昌昨接受電台訪問時表示，絕大部份接種疫苗後出現的不良反應，都能短時間康復。他以上月中一名女子在中大醫院接種中心打復必泰為例，指事主之後手臂出疹、氣促及有嚴重過敏反應，當日被送往威院深切治療部，「第二朝（過敏反應）再發一次，結果（前後）打咗兩針腎上腺素」，症狀明顯改善，3月18日康復出院。

許樹昌稱因疫情緩和，市民感受不到疫情的威脅，傾向不接種疫苗，「呢個可能係一般人嘅惰性」，加上傳媒報道打針後的嚴重副作用個案，可能動搖市民信心。他認為政府應着力解說及增加誘因，例如容許探訪老人院或到公立醫院探病；處所員工打針後可以復業，即使再有人感染也未必須要停業14天。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，腎上腺素旨在讓嚴重過敏者的氣管擴張、血壓上升，紓緩免疫系統。雖然有時需要兩針或以上才能完全消除過敏反應，但一般兩針腎上腺素慬相隔約5至15分鐘，若相隔接近一天才打第兩針，比較罕見，不排除病人的致敏原未清，免疫系統未回復穩定有關。

翻查政府新聞處資料，這宗個案3月16日公佈時，僅稱35歲女子到中心接種疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，於下午4時02分被送往威院，情況穩定，留院觀察，隻字不提事主曾入住深切治療部。

病人政策連線主席林志釉認為，衞生署沒有披露病人住過深切治療部及需注射兩針腎上腺素，並不理想。他稱使用腎上腺素多屬緊急情況，相信公眾希望知道，有人曾打疫苗後要接受較大力度的治療。

截至昨晚8時的過去24小時，約有2,500及8,800人接種第一及第二劑科興；約16,500及15,400人接種第一及第二劑復必泰。至於網上預約方面，約1,800名市民預約接種科興，預約復必泰有6,500人。

本周六共有13宗接種後送院個案，當中11宗涉及復必泰，兩宗涉及科興，其中九人已出院。三人留院觀察，包括一名35歲男子接種復必泰後抽搐及失去知覺，留院後情況穩定；一名47歲女子接種復必泰後，胸部疼痛及原發性高血壓；一名59歲女子接種復必泰後暈眩及高血壓，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。