阿布泰生活百貨上周四晚（8日）突遭海關指未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，檢取逾8,800 件貨品並拘捕負責人後，市民隨即發起「舉報潮」；《蘋果》等多間傳媒巡查亦發現，不少大型連鎖店都有貨品未有中英文警告字句，有職員更在記者查詢後才貼上標籤。惟海關今日回覆表示，過去兩天僅接獲約100宗與安全標籤有關舉報，當中部份更不受法例規管，強調「執法不存在雙重標準」。

海關大舉掃蕩阿布泰26間門市及倉庫，指產品未有按消費品安全條例貼上中英文標籤，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》後，不少網民都自發到多間大型連鎖店，搜索未有貼出中英文警告字句的產品，並呼籲網民舉報，以示支持海關執法，「任何店舖犯法也應該要執法」。

《蘋果》記者過去兩日亦先後巡查調景嶺的日本城、筲箕灣東大街的大生生活超市及759部份分店，發現部份生活用品均沒標示中、英雙語警告字句，但海關未有採取行動。其中在筲箕灣東大街的大生生活超市，至少4種產品未有貼上「雙語警告標籤」，包括泰國製Surf洗衣粉、泰國製tide洗衣粉、日本製麗本高保濕潤膚乳及日本製花王漂白水，部份更只有泰語或日本警告字句，即不符合有關法例規定的中英雙語要求；記者視察調景嶺日本城時，亦發現職員正為一批泰國製的rejoice洗頭水臨急貼上「雙語警告標籤」。

記者周六（10日）又到荃灣川龍街及沙田中心的價真棧，發現兩店共有至少11款未被貼上中英文安全標籤的消毒及個人護理用品仍然整齊放在貨架上。其中在川龍街分店，記者發現貨架上仍有3款洗衣液、1款洗頭水、2款洗潔精、1款衣物柔順劑及2款消毒液，仍未被貼上中英文安全標籤。

此外，屬百佳旗下的Fusion、大型連鎖店萬寧和Sasa同樣有出售無中英文標籤的沐浴露、洗手液、防曬乳和嬰兒產品，涉及至少14個品牌，當中主要為日本和韓國牌子，但貨品至今仍然上架出售，未見有職員處理。《蘋果》同日在位於中環的Donki亦發現，部份貨品仍未有按法例規定貼上中英雙語標籤。優品360康怡廣場分店則未有按《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》，為食品貼上中文或英文食物標籤。

雖然市民及傳媒連日來都發現不少未貼有中英文標籤的貨品，但海關周日（11日）晚上回覆《蘋果》查詢時指，過去兩天共接獲約100宗涉及懷疑違反《消費品安全條例》，與產品安全標籤有關的舉報，而當中有部份舉報不受相關法例規管。海關又指，目前正跟進其餘舉報，並會巡查及試購，如發現有違規情況會執法。海關強調，執法不存在雙重標準，重申會嚴正執法、保障消費者權益。

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