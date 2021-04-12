自本港疫情爆發以來，醫護及專家已多次要求林鄭月娥政府封關，外防輸入，惟林鄭一意孤行，今日（12日）更宣佈除放寬「回港易」至居全國港人外，更增設「來港易」，向居內地的非香港居民大開中門，下月中開始放寬居於內地，或在內地工作的人士，包括內地及外國人可「免檢疫」、「免打針」來港，僅須提供陰性檢測證明即可。林鄭死撐大陸目前已經「基本清零」，僅「個別地方」出現個案。

「回港易」擴至全中國境內港人

特首林鄭月娥早前曾表示，正籌備擴大「回港易」對象至廣東省以外的港人，甚至是方便內地人以同樣方式「來港易」的方法。今日記者會上，林鄭正式公佈有關計劃，指本月底開始，將香港人「回港易」計劃由廣東省擴至內地其他地方的港人。有關港人無論經陸路海路或由機場入境，均可享用「回港易」。她指，之前已有12萬人次用「回港易」返港，免除14天檢疫。

她指，下月中開始計劃將推廣至香港居民以外，無論是內地或外地居民，如居於內地或工作，而希望來港，有關人士亦可用「來港易」毋須強制14天檢疫。林鄭指現時須開始着手大量前期工作，包括口岸如何檢查已打針紀錄，重申「係同一對待，不過有少少時間差異」。

「來港易」人士毋須先接種疫苗

被問到來港易計劃會否要求大陸人來港都需要接種疫苗，林鄭表示「來港易」計劃並非要求來港人士需要先接種疫苗，而是提供有效的陰性檢測報告。

她指，大陸目前已經「基本清零」，僅個別地方出現個案，而在599C規例之下，內地人抵港需要隔離，而至今有39萬人透過599C來港並接受檢疫，當中未有出現個案，故不會強制要求來港內地人要先接種疫苗。

至於「來港易」的配額，林鄭指目前只有機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸三個入境設施運作，而因為新措施之下，入境檢查較多，故需視乎接待能力。

內地人可來港公幹探親旅遊

林鄭續指，現時「回港易」計劃下，仍有未用盡的配額，故仍有空間吸納其他人士從內地來港；至於會容許哪些內地人來港，林鄭表示計劃不會規限來港的內地人是公幹、探親或旅遊等；而內地人來港都需要在內地申請簽證，這方面是由大陸決定。

另林鄭又指，剛得到廣東省政府同意，本周內開始實施，已完成疫苗接種 （即已打兩劑及隔14日）的跨境貨車司機，可獲減免由每日須要接受強制檢測，改為「3日一檢」。林鄭更指：「甚至往後可以更加寬鬆，呢啲都可以諗。」

運房局局長陳帆指，目前有逾1.1萬名合資格中港貨運司機，最新數字顯示約有7千多名屬「活躍司機」，截至今日約有逾9成「活躍司機」已接種首劑疫苗，當中有約5千3百多人更已接種兩劑疫苗，形容整體接種進度良好。陳帆指，現正與廣東省政府商討細節，讓已接種兩劑疫苗且已過14天的中港司機提供跨境便利。

陳帆更借機表忠，表示十分感謝廣東省政府自疫情以來，「一直支持香港，保障供港物資及市民日常必需品不受影響」。

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