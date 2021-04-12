政府公佈放寬安老院及殘疾人士院舍探訪安排，但規定親友要完成兩劑疫苗接種及過14天，且探訪前接受檢測並呈陰性，才可探望；若因健康理由不能接種疫苗的人士，可以2次檢測代替注射。

60多歲的黃女士，其9旬母親居於大角嘴一安老院，黃女士已半年無法親自探訪母親，她稱因自己有肺部問題，須長期覆診，擔心自己不適合打疫苗，故不打算接受疫苗注射，會先諮詢醫生意見。

黃女士坦言，希望「拖到最尾先打」，因近期多宗打針後出現嚴重反應的事件，「見到就好擔心，佢（政府）梗係話唔關事，但好明顯好多人打咗先引發其他併發症」，質疑政府根本不想賠錢予受影響人士，故稱相關事故與注射疫苗無關，「唔多唔少都係同打針有關啦」。

拒為九旬母打針：打咗仲擔心

她亦指當局稱疫苗保護期只有6至9個月，「係咪年年打一次？」她稱早前院舍曾表示可替長者注射疫苗，她亦拒為母親注射，「打咗仲擔心」。

對於政府稱若家屬因健康理由不能接種疫苗，可於探訪前72小時的核酸測試陰性結果取代注射，並須於探訪前接受檢測並呈陰性。黃亦質疑「點解要做2次？係咪多餘？最重要係入去嗰下係陰性。」認為措施為家屬帶來麻煩，亦擔心若家屬要自費檢測，負擔會十分沉重。她直言：「而家疫情好啲，係咪可以鬆少少？」

隔玻璃門探望母親 無法對話

黃女士稱以往每個月會探訪母親2至3次，自疫情以來已半年沒有親身接觸母親，至早前疫情較為緩和，院方才容許她和家人隔着院舍的玻璃門看看母親，但無法親身接觸和交談，會面亦只有數分鐘，「惟有寫紙仔話畀佢知因為疫情嚟唔到探佢」，幸好母親情緒未有出現問題，但她仍希望盡快恢復探訪。

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