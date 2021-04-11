【本報訊】本港昨新增13宗武肺確診個案，僅兩宗屬本地有關連個案，為前日初步確診的屯門友愛邨愛暉樓第3座患者，餘下11宗為輸入個案，累計個案達11,582宗，另有超過10宗初步確診。

新增的兩宗本地個案患者為同住於友愛邨愛輝樓第3座高層32室單位的家人，其中71歲退休男患者（第11576號）4月7日發病，有喉嚨痕及發燒；同住的63歲家庭主婦（第11579號）則沒有病徵。愛暉樓第3座至今有六宗確診，共涉五個單位。衞生防護中心日前取得的愛暉樓第3座36個環境樣本檢測結果均呈陰性。

至於新增的11宗輸入個案，其中五人帶有N501Y變種病毒株，包括兩名從印度和孟加拉抵港的外傭。本港累計有199宗N501Y變種病毒株。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，愛暉樓第3座爆疫，顯示存在隱形傳播鏈，亦反映本港舊式屋邨有結構問題，認為在疫情出現曙光時出現屋邨爆發，要小心處理。

許樹昌：可按地區疫情縮減檢疫

至於何時可放寬社交距離措施，他稱雖然本地疫情大幅消退，但港府又要維持現時局面以爭取復辦旅遊氣泡、恢復通關等，防疫措施難一下子放寬太多。

提及政府籌備容許內地人來港免檢疫的「來港易」計劃。許樹昌表示，內地很多省市已無爆發，風險相當低，只要維持檢測安排，認為問題不大。但他強調，暫時不應准許雲南省的人士來港，因為當地疫情似乎受到緬甸復發影響，確診個案增加。

他又稱，外商可能不滿本港21日酒店檢疫安排麻煩，政府要開始思考縮減所需時間。他建議如完成接種疫苗，可按地區疫情風險縮減酒店檢疫時間，例如來自低風險地區，只需檢疫七天，但仍要待政府內部商討。