【樂施會調查 】

【本報訊】武肺疫情下，大批打工仔頓成失業大軍，惟政府在財政預算案只設失業貸款。樂施會一項調查發現，市民對預算案評分僅3.29分，屬「不合格」水平，當中更有近16%受訪者給予0分。樂施會批評政府「對企業豪爽，對基層孤寒」，促請政府設立短期失業援助，盡快向貧窮家庭失業人士派發現金津貼。

促發每月五千元津貼

樂施會委託中大香港亞太研究所，在上月5日至17日以電話訪問1,003名市民。調查結果顯示，以10分為滿分，受訪市民對預算案評分平均僅3.29分，64%受訪者給予「不合格」（0至4分）水平，當中更有15.8%受訪者給予0分。

調查亦發現，近八成、即78.9%受訪者認為預算案未能回應失業率高企問題；74%人認為預算案提出的內容無助基層市民改善生活。對於預算案提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，近六成、即58.2%市民認為無助處理失業問題。此外，調查亦發現85%受訪市民對香港就業前景沒信心，認為失業潮仍需經歷一段時間，擔憂在短時間未仍未找到合適工作。

樂施會總裁曾迦慧稱，政府為企業推出保就業計劃多達數百億元補貼，但對於失業打工仔卻只推出貸款計劃，斥「厚此薄彼」。她又稱，失業貸款由政府作擔保，承擔額150億元，若能將這筆預算設立「短期失業援助」，可即時支援失業人士。樂施會促請政府設立短期失業援助，向貧窮家庭失業人士每人發放每月5,000元的短期失業津貼，為期不少於六個月。