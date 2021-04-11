【本報訊】健身中心成為疫情下重災區，復業安排無法挽回頹勢，本月初銅鑼灣一間小型健身中心Pro-fit fitness東主被指突然「走佬」。近日東主終在社交平台現身，自爆因生意慘淡，炒股博翻身卻一鋪清袋，宣告破產。有受害教練狠批老闆不負責任，令他須自費租場繼續上課，苦不堪言。

教練無奈自費租場上課

Pro-fit fitness東主姓葉，洋名Kevin。受僱的教練Ken指，公司上月突將堂費約650元減至500元，以預付形式繳付，教練佣金亦由4%大增至15%。葉當時聲稱為暑假新客高峯期作準備，Ken以為對方一片好意，現今回想不排除為「走佬」作準備。

至本月初，公司門鎖突被更換，葉更退出公司社交平台群組，員工3月份薪金亦石沉大海。有同事向葉妻了解，有人直認葉已「走佬」，着員工向勞工處求助。

至上周六葉終在社交平台現身，直認去年12月第三輪停業時炒燶股票輸近500萬元，3月時推出優惠及變賣資產，試圖力挽狂瀾亦失敗。葉解釋，停業期間每月仍需負擔15至20萬元個人及公司開支，當時希望在股市有所斬獲彌補損失，更懊悔指若當初無炒股，資金夠營運兩年，現只好破產，向員工及客人致歉。

Ken直指葉一走了之不負責任，留下爛攤子，他為留住客人，零收入下仍自費租場與學員上課，負擔甚重。