教育局預計今年約有5.3萬名學生參加升中派位，比去年少3.4%。《蘋果》按局方最新公佈的《中學一覽表》統計，新學年全港18區共有約10,373個英中統一派位學額，即平均5.1人爭一個，與去年相若。競爭最激烈的是沒有英中的離島區，該區46人爭一學額。

教育局今日派發《中學一覽表》，《蘋果》按該表統計，2021/22學年全港共有10,373個英中學額作派位。18區中競爭最激烈的繼續是區内沒有英中的離島區，該區今年從其他區借調27個英中學額。局方提供的資料顯示，截至2020年10月，離島區小六學生有1,240人，即該區今年45.9人爭一個英中學額。南區競爭亦激烈，平均17.5人爭一學額；競爭最小、較容易入英中的則是灣仔區，該區2,086名小六學生爭790個學額，即平均每個學額只有2.6人競爭；其次是中西區，每3.2人爭一個英中學額。

至於英中學額最多的一如既往是九龍城區，競爭亦較小，由5,392人競爭1,202個英中學額，平均4.5人爭一個；沙田區亦有1,008個學額，平均5.2人爭一個。

教育局表示，根據今年2月的估算，預計參加2021年度中一派位的學生人數約為53,050人，比去年度同期估計的54,900人減少約1,800人，跌幅為3.4%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！