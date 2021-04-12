人稱「Lunch哥」的示威常客李國永與一名退休婦人被指去年在西九龍裁判法院外騷擾死因庭證人，被控刑事藐視法庭罪，案件今在高等法院提訊。「Lunch哥」在父親陪同下出庭，父親透露兒子有自閉症及過度活躍症。「Lunch哥」則表示將就法援被拒一事提出上訴，希望押後本案，獲法官陳慶偉批准，案件8月2日再訊。而女被告則明言將會認罪。

兩名被告包括「Lunch哥」李國永（18歲）及退休婦人賴瑞英（65歲），控罪指兩人用粗言穢語辱罵死因庭證人，妨礙司法程序，構成刑事藐視法庭。法庭早前就本案事主及警員證人頒下匿名令，禁止傳媒報道任何可直接或間接識別證人身份的資訊。

兩名被告今皆沒有律師代表。其中「Lunch哥」稱早前申請法援被拒，將就此提出上訴，上訴案已排期6月24日聆訊，希望押後本案。女被告則透露將會認罪，「都係自己做錯咗，睇到網上假消息，一時衝動做錯咗」。

官提醒李父指控非常嚴重：令郎阿『Lunch哥』都幾出名嘛

陳官問「Lunch哥」一旦法援上訴失敗，會否聘請私人律師。李父即回應指兒子有自閉症及過度活躍症，「驚佢答辯有問題」，問可否代為答辯。陳官稱不可以，要求兩人慎重考慮如何處理本案，明言一旦罪成不但要承擔刑罰，更或須負擔一筆為數不少的堂費。陳官又謂法庭曾處理很多自稱精神上有問題被告的案件，明言不一定可藉此成功抗辯。

李父又稱，今年4月初才收到律政司的英文文件，希望索取中文譯本，好讓他們向法援提出上訴，並謂「只係5分鐘，搞咁大件事……小事化大」。陳官反駁指不是小事，若被告騷擾的是刑事審訊的證人，或被控妨礙司法公正罪，最高可判7年監禁，而本案最高亦可判監7年。

律政司代表反對押後，指李雖然有自閉及過度活躍症，但沒證據顯示他不能接受審訊，而文件亦早已交給被告，且本案已因被告申請法援而暫緩，認為被告沒合理原因提出押後。陳官即謂「合理原因咪就上訴」，最終批准押後。

陳官提醒李父，本案指控非常嚴重，「令郎阿『Lunch哥』都幾出名嘛」，又謂其子可讀到中六，若是嚴重的過度活躍症，相信不能升讀中六。

【案件編號：HCMP2254/20】

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