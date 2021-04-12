政府強制區議員宣誓前夕，再有民主派區議員宣告因身體問題辭任。公民黨觀塘區議會麗晶選區議員畢東尼今日在Facebook宣佈，早前因為滯留英國，令他原定2月做手術的安排延遲3個月。而他回港以後，意識到身體情況不能再應付議員的日常工作，加上手術後將要接受長期治療，故此沉重宣佈今年6月1日起辭任觀塘區議員，並退出香港政壇。

身體無法應付議員日常

畢東尼今日在Facebook表示，他本來計劃於今年1月1日由英國返港，並於2月1日入院做手術，結果因疫情滯留英國，令手術推遲至5月1日才做。而他由英國回港後，感到無論體力和精神上都比以往遜色不少，令他意識到身體情況已不能再應付議員日常工作。加上手術之後，他預計要接受長期治療，讓身體慢慢康復，故此他決定辭職並退出政壇。

2015年底勝出區選，並在2019年成功連任的畢東尼表示，感激過去5年得到居民的信任，有幸成為麗晶花園的議員，為居民改善社區上的問題，希望未來即使不再是該區議員，仍可以與居民保持聯絡，「麗晶花園是本人土生土長的地方，與您們相處的回憶，將一直留在本人心裏，永不忘記。」

梁家傑祝福東尼「早占勿藥 健康平安」

公民黨主席梁家傑在Facebook表示，感謝畢東尼一直秉持該黨「為公為民」的精神，服務香港，鞠躬盡瘁為麗晶花園街坊勞心勞力，「願天主祝福東尼早占勿藥，健康平安」。

早前東區杏花邨區議員黃宜也宣佈因健康問題辭職；另有區議員如元朗杜嘉倫等則因拒宣誓而辭職。因初選案被還柙的林卓廷及范國威也先後辭任北區及西貢區議員。

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