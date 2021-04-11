向謊言說不

1995年，《蘋果日報》頂着各方壓力創辦，創刊號社論向讀者承諾︰「我們將忠誠地去緊守工作崗位，老老實實地做一個驕傲的香港人」。今天，香港人已「聽厭了謊言」，「No more lies」是香港人對傳媒自我審查、報道偏頗、假新聞氾濫的無聲控訴。26年來，《蘋果》堅持初心，只要有一筆在手，我們承諾跟每一個香港人一齊守好工作崗位，因為我們深信黑暗遮蓋不住光明。

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堅持求真

《9點半蘋果新聞報道》主播曾美華穿上印有「No more lies」的黑色T恤，背面則印上1995年《蘋果》創刊號社論全文，以表達一路走來，對於追求真相的決心從不變，延續了創刊這份精神，亦期望香港人可以一起同行，以行動撐《蘋果》撐真相！立即選購

「撐蘋果Tee系列」每款均有黑、白兩色選擇，另有兩款設計，包括「Truth is Power」設計字樣，背面同樣印上創刊號社論的款式；及另一款重現《蘋果》創刊電視廣告的經典「中箭」造型，《蘋果》望以三款特別版T-shirt，在這亂世跟大家打打氣。感謝一眾讀者支持，首批經已售罄，現於「你的優惠」購物平台加推發售。立即選購

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