【本報訊】再有警員知法犯法。深水埗警區一名軍裝警，懷疑工作期間鬼祟打電話及打瞌睡，引起上級注意調查，其後揭發他在觀塘工廈經營非法賭檔。至前日凌晨，西九龍總區重案組派員掃場，以涉嫌經營賭博場所當場拘捕男警、其餘七名同黨，另57名賭客亦涉在賭博場所內賭博被捕。

據了解，涉事28歲男警隸屬深水埗警區，原為軍裝警，其後調至刑事調查隊（CID）。然而調職後，男警近日被發現當值時，經常鬼祟打電話，又不時打瞌睡，遂再被調返軍裝巡邏小隊。上級認為男警行為可疑，上報後深水埗重案組介入調查，獲得證據後，再交由西九龍總區重案組出手拉人。

撿60萬現金及籌碼

前日凌晨約0時30分，西九重案組派員突擊搜查觀塘道404號時運工業大廈一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，當場拘捕涉嫌經營賭博場所的三名本地男子，23至29歲，包括涉事男警。男警其後獲准保釋，須於下月中旬報到，並將被停職。

整個行動警方共拘捕65人，年齡介乎18至54歲，除上述經營賭場三人外，亦包括一男四女同黨涉協助經營賭博場所，以及47男10女賭客涉在賭博場所內賭博。所有被捕人同時涉違反第599G章限聚令，已被拘捕或票控。警員在現場撿獲20副啤牌、面值約12萬元籌碼、現金約48萬元及一批賭具，案件目前由西九龍總區重案組跟進。據知該非法賭檔主要是玩德州撲克。

派對房犯聚兩警被捕

上周二，警員突擊巡查觀塘工業中心一個派對房間，發現六名報稱中學同學的男子聚會，當中兩人為警員，其中26歲警員為負責人，涉違反《預防及控制疾病業務及處所規例》被捕，已獲准保釋，下月上旬報到；另一25歲警員則涉違反限聚令。

據知兩警分別隸屬中區警區巡邏小隊及港島總區機動部隊，無被停職，警方正諮詢律政司意見，以決定是否檢控涉案人士。