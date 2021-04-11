47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

殊（暱稱）：

想不到上一次把酒聊天，之後竟迎來翻天覆地的變化。大家同愛杯中物，尤其喜愛煙燻泥煤味的威士忌，當時就說過，有機會一定要來一次艾雷島釀酒廠之旅。當天出來就把你的一瓶酒喝光，我也說好有一瓶新的佳釀要讓你嚐嚐。這一瓶我答應你先存好，等一天你恢復自由身，我們可以再把酒言歡時才拿出來享受。

與你聊天，總覺得我們像兩個古代煮酒論政、憂國憂民的酸書生。看着社會風氣越趨對立，明知只有不同立場的有識之士堅持以客觀及事實來凝聚共識才是唯一出路，卻看到這些理性的聲音不斷被邊緣化。如此千秋不變的真理被冷待，社會回歸善治無期，如何不教熱愛這片土地的人哀傷？

如今你我相隔高牆，但我知你在牆內用功看書，堅持知識是修補世界的良藥，而這邊廂我最近也重拾閱讀的樂趣。希望我們再遇之時，能在自由的空氣中，繼續坦誠交流。

好友，FY

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！