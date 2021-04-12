《壹週刊》前年刊登藝人張栢芝三子的出世紙，總編輯、記者與兩間公司被控違反《私隱條例》，案件今午第二次提堂，並再押後至下月10日再訊。控方為張栢芝申請匿名令，透露雖然上次提堂時傳媒已報道過證人身份，惟不想公眾根據證人身份繼續在網上搜尋案中不當披露私隱的報道。不過，裁判官認為控方未能提供充足理據，議題留待下次處理。

案件今在西九龍裁判法院再提堂。辯方指控方本月初提供新文件，需時研究，申請押後案件4星期，獲裁判官林子勤批准。控方則申請匿名令，禁止報道可以識別控方第一證人和資料當事人身份的資訊。庭上未有明言第一證人身份。據了解，控方第一證人正是張栢芝。

控方透露，控方第一證人的身份早前已被傳媒報道。裁判官聞言反問為何仍要申請匿名，控方回答指是欲避免涉案報道再度進入公眾目光，進一步不當地披露資料。惟裁判官指，涉案私隱理應不會再被不當地披露，至於證人資料則是另一回事，控方須提供更多法律理據。控方解釋，涉案報道仍在網絡流傳，披露證人身份可讓人搜尋得到。

辯方建議留待下次聆訊才處理，並且視乎被告答辯取向，可能毋須再處理匿名問題。裁判官將匿名令申請押後至案件再提堂時處理。

四名被告包括壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶與記者鄭靜。

兩間公司與麥景慶各被票控一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，詳情指三者分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，披露一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的生死登記紀錄的核證副本內所載個人資料，而有關資料未經身為資料使用人的生死登記官同意而獲取，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益。而被告鄭靜則被控協助及教唆其餘被告干犯控罪。

【案件編號：KTS566-569/21】

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