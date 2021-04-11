【本報訊】財政司司長陳茂波早前稱，推出消費券的目的為帶動本地消費，但最終安排未能惠及只接受現金或信用卡等支付平台的食肆。有食肆老闆直言本身對政府的安排沒期望，「靠佢（政府）我哋飲食業死咗好耐啦！」亦有支援支付寶香港、八達通的食肆負責人表示，消費券支援力度有限，現時只是「有做好過唔做」。

對政府冇期望

位於旺角的咖啡店Black Coffee只接受現金或Apple Pay等支付系統，不屬政府甄選的儲值支付工具。負責人許先生表示，餐廳未能受惠於消費券，但暫未有打算安裝WeChat Pay、支付寶等儲值支付工具，「我哋admin（行政）都係錢、搵人對數又係錢，我唔會因為咁而搞多個平台，第時（消費券派發完畢後）又唔用」。

雖然今次未能受惠，但許先生坦言對政府「冇期望過」，又稱「打從疫情開始，靠佢（政府）我地飲食業都死咗好耐、捱唔住啦講真」。

同樣位於旺角的齊柏林熱狗店只收取現金，負責人指消費券無助提升店舖的生意。他坦言對相關安排感到失望，亦不打算安裝八達通機等系統，認為「都係做返好自己就夠」。

喜惶點心專門店支援八達通、支付寶及WeChat Pay，老闆Jason認為消費券可以推動經濟，但力度有限，並非所有店舖、食肆皆能受惠。他又提到疫情已持續超過一年，政府去年向食肆派發的津貼早已用盡，加上今個月又耗費逾兩萬元購置三部空氣淨化機，以滿足食肆防疫要求，加重餐廳負擔。他認為政府應更早推出支援業界及刺激經濟的措施，「（港府）都係聽到澳門派，佢先派，但有做都好過唔做嘅」。

Jason又稱，多數使用電子支付的食客均選用Google Pay等支付方式，他認為消費券亦應涵蓋這類平台，「一係唔做，一做就應該做好啲」。

從事設計的黃小姐同樣指，「冇Payme唔係幾好，好多香港人都用Payme」，她會選擇八達通使用該消費劵，傾向到超級市場購買日用品。