公立醫院不時發生開錯藥事故，病人本身如對相關藥物過敏或服用劑量不當，可對身體造成嚴重影響。醫管局自2013年逐步在15間急症醫院推出住院病人藥物處方系統（IPMOE），助減輕醫護手寫處方和派藥工作，局方綜合整體數據顯示，使用電子系統後，開錯藥導致病人出現敏感反應事故減少七成，錯辨病人情況亦跌五成半，冀未來將系統推廣至復康醫院、急症室和深切治療部應用。

醫管局總行政經理（醫療訊息）彭育華醫生指出，醫院以往沿用手寫藥物處方，一個病人可能有多張不同顏色的紙，記錄服用不同種類藥物，由醫生傳真到藥房配藥，再送到病房由護士核對和分發，過程需要動用許多人力資源，如華人不少同名同姓、年齡又相近，很容易分錯病人；部份醫生手寫字迹較潦草、難以辨認，增加核對時間及派錯藥機會。

開錯藥致敏事故跌七成

彭指，醫管局自2013年起逐步在15間急症醫院推出住院病人藥物處方系統（IPMOE），依靠「派藥三寶」將流程電子化，分別是二維碼掃描器、印條碼機和螢幕，醫生在處方藥物後，藥劑師可在系統中檢查核對，系統會再自動將藥物分類，護士掃描藥袋和病人手帶上的二維碼，即可確定藥物分類及對應正確病人。

綜合15間急症醫院使用IPMOE系統前後，發現整體開錯藥導致病人出現敏感反應事故減少70%，錯辨病人情況亦下跌55%，成效滿意，冀未來再推廣至復康醫院、急症室和深切治療部；另外腫瘤科化療病人的藥物療程較複雜，希望未來人工智能可更進一步協助精準派藥。

對於去年8月曾出現臨床管理資訊系統（CMS）短暫故障，同時影響藥物處方系統，彭指局方在推廣有關系統時，必定會講述一旦有問題時如何處理，如醫護可先處理其他工作等候維修，萬一有緊急要用藥情況，亦可臨時取回紙本處方使用。

若重複處方或藥物相沖會發出提醒

瑪麗醫院內科部顧問醫生陳穎思指，電子系統可減省人手工序，以2019年全年80萬入院人數來計，當中11%病人住院7天以上，原本可能需要80萬次醫生手寫處方和由藥劑師人手輸入電子系統，但使用電子系統後將病人用藥紀錄統一，醫護亦可在同一個平台上隨時瀏覽。

陳稱，醫護工作繁重，有時或會看漏某病人對甚麼藥敏感，而系統的人工智就能清楚記住哪些病人有藥物敏感，即時提醒醫生，確保用藥安全，「例如有啲老人家食緊10隻藥物，萬一重複處方或者藥與藥之間有相沖，系統都可以發出提醒。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！