【本報訊】高中通識科已被「殺科」，9月新學年將以公民與社會發展科示人，被質疑是國教還魂。教育評議會主席何漢權指通識科有改革必要，「通唔到中國嘅話，好難話通通識」。有通識科教師指，面對教局多次無理介入，教師未來授課時只會更擔憂，或未能放心提及中國正反影響培養學生批判性思考。

至今僅有大綱無內容

曾建議將通識科改名為「國民與社會科」的何漢權在港台《城市論壇》指，教學必以事實為先，以新疆人權問題為例，批評外媒報道並非全面，「話新疆種族滅絕，你有冇搞錯，有冇事實證明先？」又指過去通識科強調批判性，內容難深入了解國家，故早有改革必要。

教協副會長、通識科教師田方澤指，批判性思考強調同學提出支持或反對看法時，均要有理據，並非任由學生胡亂批評，而新課程中有三分之二主題側重中國及香港，認為全面認識國家，亦要了解其負面影響，「老師係咪可以放心講（負面影響），我哋係好有疑慮」，強調「紅線」本來不應存在，然而教局過去兩年就教學內容多次無理介入、懲處，加上科目委員會主席及教育局長均未有清晰說法，只會令老師更感擔憂。

課程改革亦改動中文、英文、數學課程及考核，包括取消中文口試，三科共釋放約150小時課時，局方倡學生增修多一科選修科。田質疑是否能釋放課時，舉例數學科分基礎與非基礎課題，如不修讀非基礎課題，只能獲最高第4級成績，變相逼學校繼續教非基礎課題。

中學校長賴炳華批評，新科目改革推行時間倉促，其中公民與社會發展科只有課程大綱，未有內容，「我喺香港教育界做咗30幾年，冇見一個課程咁短時間面世」。

賴炳華續指出，今年全港有50至60名中學校長退休，適逢學科大幅更改，對課程能否做得好存疑。