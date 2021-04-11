特首林鄭月娥之前俾人爆過佢睇唔起民建聯嘅人，仲想炒晒民記出身嘅局長，但現今政治形勢唔同，林鄭唔知係「覺今是而昨非」，定因為好快又到特首選舉，噚日忽然同民建聯做免費宣傳，叫「治港人才」報名參加民建聯主辦嘅政治人才課程，仲送上門話肯做主講！

想主講「特首苦與樂」

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成舊年10月喺港台節目《鏗鏘說》透露，林鄭2017年當選特首後同佢會面，其間好唔客氣地直指民建聯搞咗咁多年，都未能為政府培養人才，仲話對時任民政事務局長劉江華同商經局長蘇錦樑嘅表現都唔滿意，但若兩個都炒晒，會令民建聯會難堪，所以姑且留返一個。

呢件事相信民記中人仲記得，但林鄭似乎以為可以當粉筆字抹咗去，佢噚日喺facebook出po，呼籲「未來治港人才」報名參加民建聯主辦嘅「政道──治政理念研習課程」，不在民建聯廿名主講嘉賓之列嘅林鄭又話欣然接受參與主講，正構思講吓「當特首的苦與樂」，從而「帶出管治的理念和實踐」。

其實林鄭早前接受民建聯主席李慧琼訪問嘅片段已經出咗街，佢面不紅耳不熱咁話要為從政人士提供三個「貼士」，包括：堅守原則、以人為本，「接地氣」聽巿民聲音同平衡各方意見。林鄭嘅「管治的理念和實踐」，相信港人十分清楚，有時仲連建制派都炮轟林鄭嘅施政㖭，唔知佢嘅自信心係點樣建立嘅啦？

林鄭又借題發揮，話接觸過唔少對參政卻步嘅有能之士，希望「改善」嘅政治環境會改變佢哋嘅態度，指特區政府正加強保障私隱，應該可以消減佢哋擔心被「起底」或惡意造謠攻擊，甚至影響家人嘅顧慮喎。

李八方