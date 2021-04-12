屯門友愛邨愛暉樓第3座6名住戶確診，分佈於5個單位，政府先後撤離09、10、31和32室住戶至檢疫中心。呼吸系統專科醫生梁子超今早在港台節目指，今次愛暉樓的局部爆發，相信是與樓宇較舊、喉管改動和失修有關，又指個案始終留在社區較長時間，不排除會增加當地社區的傳播源，認為政府不應太快放寬措施。

梁子超在港台節目表示，相信是有確診者帶病毒進屋邨，而屋邨樓宇較舊，喉管曾被改動和失修，導致愛暉樓局部爆發。他指，除了可能有垂直傳播之外，屋邨本身的傳播風險亦會較高，呼籲邨內毋須隔離檢疫的人士如出現病徵，應盡快檢測。

憂愛暉樓爆發增加傳播源 造成社區擴散

他提到，衞生防護中心較早將今次的樓宇爆發列為相關個案，與以往先列為源頭不明不同。他說，過去3星期有5宗源頭不明個案，沒有再下降的趨勢，無論如何定義愛暉樓的個案，始終都是在社區找到，而非在檢疫中心，不排除會增加當地社區的傳播源，造成社區擴散。

對於應否因此收緊部份防疫措施，他指，居住環境、舊樓失修的問題不能一朝一夕改善，但認為政府應把握今次疫情稍為紓緩的時間，不能太快放寬措施和降低市民的警覺性，憂慮社區上的隱性傳播鏈會走到高危環境引致爆發，然後將傳播鏈擴散至社區，導致疫情沒完沒了。

指社區對疫苗安全有誤解

另外，醫管局外展團隊今周開始為院舍長者接種疫苗，其中港島東醫院聯網為兩間院舍提供接種服務，據報經評估後，其中一間院舍只得2人適合接種。梁子超認為，社區對疫苗安全有誤解和虛驚，尤其心臟病和中風的問題，因此都特別小心，要狀況最好才去接種。他指，為高危組別打針難以避免有「背景發病」，若為了避免產生虛驚，將接種的標準提升到很高，最後只會令長者延遲受到保護。他又表示，長者與長期病患者最需要受保護，而安老院舍的傳播風險太高，不能預期靠其他人打針而令他們獲保護，現時接種率低，仍要靠防疫措施防止病毒輸入院舍，目前難以放寬措施。

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