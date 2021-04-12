暗批完現有建制派係「忠誠的廢物」、惹起建制派不滿甚至同民建聯葉國謙隔空對罵後，身兼全國港澳研究會理事嘅北京航空航天大學人文與社會科學高等研究院、法學院副教授田飛龍似乎意猶未盡，喺《am730》訪問中向同佢同一陣營嘅「愛國者」進擊，話要剔除「兩面派」愛國者喎。

田飛龍喺訪問中話喎，香港以前對「愛國者治港」嘅要求太寬鬆嘞，搞到建制派入面有「兩面派」，即係乜？即係入面部份人同時攞到中國同西方利益，但就唔肯喺政治鬥爭關鍵時刻挺身而出。佢以反修例風波為例，話除咗香港警隊，幾乎冇一個權力機構、公務員嘅代表人物，能夠真正勇敢站出來喎，同時批評無論係立法會、法院以至政府好多部門高官，都唔敢堅持原則立場，唔能夠表現成「堅定的愛國者」。

內地護法再度開拖，唔知建制派呢次又有冇人敢響應田飛龍號召，「喺政治鬥爭關鍵時刻挺身而出」，同被指為「廢柴學者」嘅田公開辯論以示係「堅定的愛國者」？

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