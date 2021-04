身處黑暗時代,呼吸也像不對,做個正常人似乎越來越難。暴政囚禁有良知勇氣仗義執言的人,要整個香港噤聲,但香港人豈會屈服?我們憑行公義、好憐憫、存謙卑的一顆心繼續走下去,約定在那自由的未來相見。活着才是最大勝利,讀者在來函最常寫叮囑就是「飲水」「珍重」「身心健康」,保存火種,讓極權親嚐香港人的堅韌。

每日為你禱告

仗義執言 身擋暴棍

卓廷兄:

人如其名卓爾不凡挺身而出!

心繫市民,仗義執言,身擋暴棍!

普天之下總有再世包拯正直不阿,

明察秋毫,儆惡懲奸,以德服民。

大家在高牆外守候你,祝福你,

迎接你重獲自由洗脫冤名護民之心,

日月可鑑。

明德敬上

勇氣良知 凡人英雄

各手足︰

我們都是平凡人,從來沒有想過做英雄,也沒有資格。但你們也從沒有想過,由平凡的大學生、廚師、工程師、急救員、打工仔,化身成為抗爭者,為香港未來出一分力,讓世界看到一顆東方之珠如何被極權摧毀。而我,只是個平凡的業餘寫作人,也沒想過當了寫信師。

雖說我們是平凡人,但其實我們已從抗爭中學會了各種超能力,它們就是堅毅、勇氣、良知、公義及明辨是非的能力,請謹記這幾種超能力,它們是現今政權所沒有,我們終有一天會像Avengers一樣,Avengers Assemble,一齊打大佬。

借用Wiz Khalifa《See you again》的歌詞

“It’s been a long day without you, my friend

And I’ll tell you all about it when I see you again

We’ve come a long way from where we began

Oh, I’ll tell you all about it when I see you again.”

兄弟,未來見。

那夜煙霧裏 你護着我們

致手足們:

只想對你們說,撐住,你們現在要咬緊牙關頂住,我們都不敢忘記你們,也沒可能忘記!

這段日子,非筆墨能形容,可能同你們都一同在各大街小巷遇上過,也可能曾經扶過我一把,跳上跳落石壆、欄杆,亡命於毒氣中、爆炸聲中,來來回回於香港所有街道,但每次黑夜都非常擔心地流着淚回家,也曾聽你們要求,站在你們後方,有事你們都會護着我們,那夜油尖旺都煙霧處處!

以往你們被人說90後或港女,2019的夏天,你們令香港和全球人刮目相看,不為一絲利益,拼命守護香港的核心價值,竟以性命押注,有情有義,勇武非常,女生簡直更叫人汗顏,一洗港女之名,香港兒女令真香港人感到驕傲自豪,再一次令香港這東方之珠再一次閃耀!縱使明珠今日被人粉碎,但我們有你們這樣質素的香港兒女,縱使辛苦,心底裏還是安慰的!

我們都擔心你們,心痛你們,也只能去法庭,舉燈送車,買些生活用品來支持!

只想再一次說聲感謝你們,記得保持身體健康!

一個師奶仔上

羅馬也曾盛極一時

各位手足:

這兩年多的日子看到政權如何張牙舞爪肆無忌憚,我想起了歷世歷代一個又一個看似強大的帝國:波斯、巴比倫、羅馬不是都盛極一時嗎?他們都曾經以為自己的帝國會永存的,但歷史證明他們都灰飛煙滅。

可能今天我們看不到,但我深信將來總有香港人會看到邪惡的政權完結的那一天!

想起你們,盼珍重!

李太

You’ll never walk alone

各位石牆內的手足:

大家好!

《蘋果》英文版不時發表本地作家陳塵的Dustykid畫作。陳塵的作品,多以溫柔、愛自己、心靈治癒為主題,我在蘋果和作家的臉書專頁抄錄了幾句很適合和大家分享的話:

“Life may be challenging, and companions make it easier.”

“For the memory of tomorrow, today, please work on your happiness.”

“I could hold my tears… After seeing you, I cannot stop crying.”

“No need to pretend strong when you are weak.”

“A life is not important except in the impact it has on other lives.”

“Dirt can never cover the value and clarity of valuables - Same for a person.”

“Fly or fall? Faith will show you the way.”

“Please take good care of yourself. No one can do it better than you.”

還有……

“You’ll never walk alone.” “You’ll never walk alone.” “You’ll never walk alone.”(重要的話,要說三次。)

請保重!

牆外的廢老