有出版社向學校派發高中中史書「訂正表」，將五四運動期間的激烈示威，與近年香港示威警民衝突的討論題目刪去，就連牽涉時事的問題如「香港特區政府較傾向屬哪一種政體？」、「你認為人權可貴嗎？」、「你同意中國是個愛好和平的國家嗎？」等題目也被換走。

有中史科教師認為，學生原可透過這些題目「以古鑑今」，但在「新香港有新標準」下，或會被當局要求修改。

刪去討論題目 加插學者觀點

齡記出版的《新探索中國史5上》，在有關「五四運動」的章節，原有課堂討論部份，描述五四運動期間大批學生參與示威，其間部份學生行為激烈，包括毆打官員和放火燒官邸等，問「假如你是當時的學生，面對政府上不公義的情形，你會否採取激進手段以示不滿呢？」

該書續問學生認為北洋政府派軍警鎮壓和逮捕學生是否合理，又着學生評價近年香港示威中的警民衝突、問及「香港警察和市民的表現怎樣？」惟章節訂正後，該部份改為列出兩名學者觀點，探討五四運動的性質。

「你同意中國愛好和平嗎」變「近年中國有何重要外交成就」

另一齡記出版的《探索中國史第3冊甲部課程》，原設多題與時事有關題目亦被換走。其中「今日的香港特區政府較傾向屬哪一種政體？」換成「清末的民眾如何支持孫中山的行動？」；「你認為人權可貴嗎？」被改成「現今香港市民的人權如何受到保障？」；「你同意中國是個愛好和平的國家嗎？」則變成「近年來中國有甚麼重要的外交成就？」

齡記於發給學校老師的函件稱，本着「對學生負責的精神」，在課本問世後「仍不斷檢查全書內容，凡錯必改，請教師「指導學生予以勘誤」。

料出版社以訂正表作「護身符」

有中史科教師認為，上述內容可「以古鑑今」，用歷史問題思考現今社會，在從前應不用修訂，但現時「新香港有新標準」，相信是涉及學生示威、打官員，香港警民衝突等內容而要修訂。他估計，可能是教育局重新檢視教科書後要求出版社更正，或出版社出訂正表作為「護身符」，一旦有教師用了書中題目遭投訴，出版商可「有藉口甩身」。

教育局：會持續「優化」課本

教育局發言人回覆稱， 出版社有責任為教科書編寫「合適的內容和相關的教學活動」，以確保課本內容和選材「符合課程宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平」；讓學生掌握相關的知識和技能，同時「培育正面的價值觀和態度」。

發言人續稱，出版社透過持續檢視課本內容，「適時按需要優化，履行專業責任」，並按上述原則「持續優化課本」，向教育局以「勘誤表」提出內容修訂。

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