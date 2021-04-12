前年萬聖節有市民發起「哈囉喂九官面具夜」，當晚逾400人在中環蘭桂坊一帶聚集。及後警方以武力清場，一名科大女生被指當晚戴口罩參與非法集結，事後被控一項參與非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品罪。案件今在東區裁判法院審理，有警員庭上突指被告在人群中以手勢指揮示威人士叫口號，並稱是在律師提問下才記起細節。而被告父親則出庭作供，指女兒自小患有鼻敏感及輕微哮喘，出入空氣污濁地方時常會戴口罩以紓緩不適。裁判官將案件押後至下月13日裁決。

被告余樂謠（19歲）被控於前年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結，並使用一個口罩遮掩容貌。

新界北機動部隊C連大隊第四小隊督察曾文龍作供指，前年10月31日晚上約10時，警方在擺花街及砵甸乍街設立警方防線，20、30米外有近400至500名示威者聚集，群眾叫喊「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」及「死黑警」等口號，有人將一袋白色物體抛出馬路，又有人用藍色激光射向警員。

曾文龍其後於5分鐘內以擴音器發出三次警告及舉藍旗，要求人群散去。近11時，警方拘捕兩男一女，其後現場人數减至近100人。被告於翌日凌晨12時07分被捕。

警員18851戚文俊作供稱，當晚約11時已開始留意站於人群前方的被告。戚指據其觀察，被告舉止動作在示威者中類似引領者，被告叫喊口號後需調整滑落的口罩，亦曾轉身以手勢指揮身後示威人士一同叫喊。

兩份口供均無提及被告引領者角色

辯方盤問戚時指出，戚的兩份口供中均無提及被告的引領者角色或當時的動作及手勢。戚稱雖然已事隔年半，但在律師提問下，令他想起當時的觀察細節。他不同意辯方所指，被告在打算離開時才戴上口罩。

被告的父親出庭擔任辯方證人，指女兒自幼稚園起便受氣管過敏影響，出入空氣污濁或有塵埃的地方，均會經常帶備口罩，紓緩病患。

辯方結案陳詞指，現場只有一道雷射光束，而零星個別的行動，不會令和平集會被定義為非法集結。控方無證據指被告鼓勵支持他人使用雷射光束、作出擾亂秩序及令人害怕的行為。

辯方又謂，控方的證供主要集中在當晚11時至12時的一小時之間，當時現場僅有100人，沒有人投擲雜物破壞財物或者縱火，未至於破壞社會安寧引致他人害怕。即使叫罵「黑警」，亦只是和平表達、宣洩怨氣的方式，法庭不應貶低意見表達的自由，社會理應包容。

律師又指，現場並無暴力威嚇或不惜以集體暴力留守現場。當晚是萬聖節，眾多市民聚集馬路，不至於引致合理害怕，而被告置身現場亦並非共同參與犯罪計劃，只是行使和平集會的憲法權利。

至於蒙面控罪，辯方指被告可以醫學健康理由，以合法權限及合理辯解免責。

【案件編號：ESCC2265/20】

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