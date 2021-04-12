持續逾一年的武肺疫情雖令各項「送中」交流計劃停頓至今，但在「愛國者治港」下，相關項目疫下仍獲開「大水喉」。民政局提交予立法會財委會文件顯示，局方本年度預留各2,600萬及6,000萬元撥款，供1.8萬名及3,700名青年到內地交流或實習；局方在上個財政年度用於推廣校外國民教育的修訂預算更破千萬。

60人去年1月訪內蒙

民政事務局早前向立法會財委會提交各項質詢的書面回覆。局方指，去年初因疫情緣故，已要求獲資助團體暫停到內地交流或實習的項目，去年僅有60人於1月初疫情爆發前到訪內蒙、吉林省及黑龍江省。

不過，當局於本年度仍為「青年內地交流資助計劃」及「青年內地實習資助計劃」分別預留2,600萬及6,000萬撥款，並預計兩項計劃的參與人數為1.8萬人及3,700人。局方稱，有信心當疫情好轉時，參加交流資助計劃的人數將回升。

21/22年度預留800萬推廣國教

另外，當局亦有交代用於學校以外、推廣公民教育及國民教育的開支。文件顯示，民政事務局上個財政年度在此範疇預留了2,200萬，當中逾1,000萬是用於推廣國民教育之用，較2017/18年度的780萬元、2018/19年度的720萬元及2019/20年度的680萬元實際開支為高。

局方解釋，因應去年是《基本法》頒佈30周年，公民教育委員會與香港青年聯會曾合辦宣傳計劃及製作電視節目，向市民推廣《基本法》，故上個財政年度推廣國民教育的修訂預算開支較大。而2021/22年度的相關開支預算約為2,300萬，當中800萬是用於推廣國民教育之用。

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