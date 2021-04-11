【本報訊】政府力谷年輕一代到大灣區工作，早前推出大灣區青年就業計劃，資助企業聘請本地大學畢業生到大灣區工作，每個職位月薪最低1.8萬元。勞工及福利局長羅致光指，已有275間企業提供逾2,000個職位空缺，但本報發現，大部份經專題網站刊登的空缺，均僅以最低要求月薪1.8萬元請人。有工會形容企業提供空缺旨在向政府交數，提醒年輕人過了18個月資助期後隨時被減人工或失飯碗。

《施政報告》提出斥資逾四億元推出大灣區青年就業計劃，1月8日推出，政府承諾劃一為企業提供每個職位一萬元津貼，每個職位月薪最低1.8萬元，為期最長18個月，2019至2021年畢業的大學生都可申請。

職工盟：18月資助期後或失業

羅致光在網頁指，截至本月7日已有275間企業提供逾2,000個職位空缺，其中過半數是創科職位，形容企業反應熱烈。有關空缺經審核後已由勞工處陸續上載計劃專題網站（www.jobs.gov.hk/gbayes），公開讓合資格青年申請。截至本月7日，求職人士已提出共5,727個申請。羅又傾力硬銷大灣區，指大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強區域之一，發展潛力巨大。

記者昨午瀏覽計劃專題網站，發現網站刊登近700份空缺，當中大部份僅以計劃最低要求月薪，即18,000元請人，部份空缺將月薪定在18,000至68,000元之間，聲稱視乎學歷及經驗而定，但大灣區青年就業計劃主要招攬近年畢業大學生，申請人經驗理應相若，難明同一職位薪酬竟現如此大差距。

職工盟統籌幹事王宇來指出，大部份企業只是以計劃最低月薪要求請人，反映他們旨在向政府交數，「算係畀吓面政府，用最低人工要求請人，等政府做靚盤數」。

王宇來批評政府花四億送港人到內地工作，但創造本地職位方面卻乏善足陳，無助解決失業，他又提醒申請者要留意計劃資助期僅18個月，資助期一過或會減薪甚至取消職位。