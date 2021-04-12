立法會特別財委會今日審核下年度財政年度開支預算，政制及內地事務局表示，已預留約17億元作立法會選舉之用，開支增逾一倍；又指因沒超區議席，變相減少約220萬選民。有建制派議員提倡加強種族歧視條例的涵蓋範圍，以保障內地人，又問及若有人「辱華宣誓」會否違反條例。政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局正與平機會研究，但重申立法規管只是其中的研究方向。

總選舉事務主任翁應輝表示，預計今年選舉會有430萬名選民，預留約17億元作立法會選舉之用，開支較2016年選舉開支增逾一倍。他又指，難以將2016年選舉與今年選舉作比較，因選民人數並不相同，點票站亦會加設防疫設施，及實施電子選民登記冊，或會增設攝錄機，而今年亦再無超級區議會議席，即少了220萬選民，相信可減省部份開支。根據資料，2020年有逾446萬登記選民，選舉改制後，選民或驟減10多萬。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，新增的選舉開支並不包括資格審查委員會；但曾國衞補充，為確保選舉暢順，選舉事務處已預留開支，政制局會「全力支持」，有需要時會增加適當撥款作支援。

何俊賢：辱華宣誓是否違反種族歧視？

民建聯何俊賢促港府應加強種族歧視條例的涵蓋範圍，「如果因為佢係中國人而侮辱中國，而豁免條例係非常不合適」，促當局調撥資源或立法。又稱有店舖以地域偏見拒絕內地人入內用餐，形容行為是「人渣」及不人道，促政府盡快處理，「全個香港、全中國人睇住香港政府做事」；又指是香港人侮辱中國人，自己同樣感受到歧視，「將來再有人辱華宣誓，係咪違反咗呢條條例？」

曾國衞解釋，已就種族歧視問題與平機會溝通，檢視是否有需要採取措施，保障內地「同胞」在香港免受不平等對待，又稱立法規管只是其中的研究方向。

月內公佈「回港易」適用範圍

港府今公佈擴展「回港易」至廣東省以外，並推「來港易」豁免非香港居民免檢疫。曾國衞表示，將於本月內公佈「回港易」的適用範圍，預計會有12.3萬名身在內地的港人受惠；又指內地疫情早已「清零」，政府會考慮讓內地居民經網上登記，以檢測陰性結果作免檢疫來港。曾續指，香港與內地人員恢復正當通關安排至今仍未落實，並呼籲市民接種疫苗。

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