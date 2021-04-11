【本報訊】全國政協副主席、前特首梁振英早前接受外媒訪問，曾暗示不排除再選特首，之後又有傳他或出任選委會總召集人職務，他昨接受無綫電視《講清講楚》錄播訪問，被問及他屬意出任選委會總召集人還是特首時，他拒絕表明立場，只稱：「𠵱家都冇乜嘢決定」，又稱「唔係淨係行政長官或者總召集人，或者有崗位對香港有利、對國家有利的事，我都願意盡自己嘅力量去做」。

「𠵱家都冇乜嘢決定」

梁振英去年11月表明無打算參選特首後，上月接受路透社訪問被問到選特首時，改口稱會盡努力為香港、國家服務，又自稱是數百萬有資格參選的人之一。梁昨在節目中拒表明會否選特首，指相信港人目前更加關心的「唔係邊個參選唔參選特首嘅問題」，而是香港未來如何發展，指未來一年政府最重要是就人大決定做好本地立法工作，再辦好三場選舉。

至於選委會新設的「選委會總召集人」制度，梁稱至今未獲中央邀請出任總召集人，他亦「無理解」出任總召集人的人能否選特首，相信有關職位是要在香港出現「非常情況」時做「兜底」工作，認為有關安排反映中央「相信香港人」，將人大常委會相關工作責任和權力交予選委會總召集人和副召集人，令香港一旦出現「非常情況」時不用再由人大常委會處理。

被問到他屬意出任選委會總召集人還是特首時，梁只稱「𠵱家都冇乜嘢決定」，又指對於過去3年推動一帶一路及香港與內地對接工作感「稱心如意」，「將來嘅事，睇吓仲有冇乜嘢新嘅崗位，唔係淨係行政長官或者總召集人，或者有崗位對香港有利、對國家有利的事，我都願意盡自己嘅力量去做」。