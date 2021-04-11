本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎漸趨緩和，昨日（11日）再有13宗新增的確診個案，當中僅2宗為本地感染，而2宗本地個都與屯門友愛邨愛暉樓有關。故政府連續2日未有舉行疫情記者會，而初步確診個案則有逾10宗。

昨日新增的2宗本地個案都是愛暉樓3座居民，同住愛暉樓2532室單位。其中一人是14歲男童，無病徵，病毒量較高；另一人是71歲男子，於4月7日發病。愛暉樓至今累積6宗個案，當中3宗與09室單位有關。而由於喉管互通，衞生防護中心上周六已撤離大廈09、10、31及31室的居民，而大廈的36個環境樣本則全為陰性。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府將會延長屯門安定／友愛社區中心流動採樣站的服務日期至4月14日，以及大角嘴櫸樹街、尖東加連威老道100號及尖沙嘴漢口道流動採樣站的服務日期至4月18日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月14日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月11日18:02）

11,581宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

207宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第10643、11221、11445、11448、11454、11458、11463、11471、11497、11523、11539、11549、11554號個案），共11,206人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

125名確診者仍留醫；7人危殆（第1989、6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），其餘115人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月11日 15:30）

兩岸疫情最新數字：大陸4月10日新增10宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣西3宗，上海2宗，北京、天津、山西、廣東及四川各1宗。大陸累計確診90,410宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,057宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月11日09:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.34億，全球死亡人數超過291萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,108萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.1萬。巴西確診人數超過1,344萬，死亡人數突破35.1萬。印度確診人數超過1,320萬，死亡人數超過16.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●以色列周六公佈的一項真實世界數據研究發現，南非變種武肺病毒株某程度上能夠突破輝瑞／BioNTech疫苗。

特拉維夫大學與該國最大的醫療服務機構Clalit的研究人員，比較約400名接種一劑或兩劑疫苗後14日或以上確診者，以及同樣數量無接種疫苗確診者，發現接種兩劑疫苗的病人，B.1.351變種病毒株的盛行率比沒接種組高約7倍，反映疫苗對預防B.1.351效果較預防原始毒株和英國變種毒株差。

研究人員警告，由於以色列的南非變種毒株個案少，因此研究的樣本量也少。

●羅馬尼亞官方周六公佈的數據顯示，過去24小時新增確診病例4,310宗，累計確診超過100萬宗，達1,002,865宗。數據還顯示，羅馬尼亞過去24小時新增死亡個案139宗，累計死亡超過2.5萬宗，達25,006宗。

羅馬尼亞衞生部說，首都布加勒斯特目前重症床位爆滿。由於不少預約手術被臨時取消，還有一些病人剛剛做完手術即被轉院或送回家，此舉引發一些病人及其家屬不滿，布加勒斯特等地周六出現示威抗議。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,149,205 (561,767)

巴⻄ 13,445,006 (351,469)

印度 13,205,926 (168,436)

法國 5,001,685 (98,213)

俄羅斯 4,580,633 (100,949)

英國 4,382,867 (127,324)

⼟⽿其 3,798,333 (33,702)

意⼤利 3,754,077 (113,923)

⻄班牙 3,347,512 (76,328)

德國 2,996,717 (78,346)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！