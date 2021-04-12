政府昨公佈入圍派發5,000元電子消費券的營運商，包括WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞， 惟滙豐旗下的PayMe大熱倒灶。資訊科技專家方保僑推測與PayMe的零售覆蓋率較低有關，又形容政府選擇「正路」；立法會議員邵家輝則透露，有關支付平台已同意盡量減免安裝費及手續費等，而針對分期派發的方式，他相信商戶將有策略應對，但認為政府應彈性處理。

方保僑：讓市民慣用電子支付係「造大個餅」

資訊科技商會榮譽會長方保僑今晨接受港台節目訪問，他認為政府選擇的4間營運商「正路」，均屬多人使用的平台，相信因八達通市佔率高而會較多市民選用，估計PayMe未被納入是因為在零售層面較少見，市民多數用於個人轉賬。方又推測，政府不選用信用卡，是擔心會讓市民過度消費，預料在電子消費券的推動下，使用電子支付工具的商戶會增加一成。惟他不擔心會令發展傾側，反而若能讓市民慣用電子支付是「造大個餅」。

方表示，明白部份小商戶擔心會增加成本，惟相信平台或會推出免安裝費等優惠措施，可以「趁呢幾個月用咗先，再睇下點」，又指一些以往只收信用卡的中高檔餐廳，亦有意申請該4間電子支付平台，加上消費或有倍數效應，料中小企最終會有興趣使用， 尤其是餐飲業。

然而，他指出，用實體卡的八達通或較難以分期形式派發消費券，相較其他平台，因是app的形式則更易操作，和平時派發優惠券無異。

原分期派消費券 邵家輝料有調整

批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，有關支付平台已同意盡量減免安裝費、手續費及日後拆除費等，鼓勵以往從未使用電子支付的微小企申請，「唔使錢，多啲申請」，又形容申請「有利無害」。被問到為何PayMe無份，他估計政府是考慮到覆蓋面，以及平台需要商戶具有關銀行戶口，惟承認政府應解說。

政府原本計劃以分期方式發放消費券，近日有消息指或會減少期數甚至一次過派發，邵家輝透露，政府有就此向他諮詢，惟仍有待回覆，「估計會鬆一鬆」，因計劃原意是振興經濟，相信會有相應調整，增加彈性及方便市民。但他指出，即使按原計劃將消費券拆散分期發放，商戶亦會有相應策略，「商界朋友會諗晒套餐」，讓消費者在作大額消費時，可以分期付款或購買現金券。

邵又認為，八達通能囊括長者，期望計劃能啟發港人多用電子支付，「對香港整體唔係壞事」。

販商憂手續費增成本

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮指出，相關支付平台需要收取手續費，對利潤較低的街市小商戶是額外成本，認為安裝誘因不高，即使營辦商同意盡量減免費用，亦只是期間限定，如八達通以往便會向商戶收取2至3%費用，若日後恢復收費，小商戶難以承擔。

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