【本報訊】BNO港人離開被閹割選舉制度的香港，前赴民主大國英國，當地下月將有多個民主選舉。有在英國的BNO平權團體Britons in Hong Kong臚列登記成為英國選民的十大理由，包括維護港人在英國權益、發表聲音和監察議員等，更可影響外交政策和防止排外勢力抬頭，籲移居英國的BNO港人參與5月起的多場選舉。

防排外黨派「執死雞」

英國將在5月6日舉行郡議會、分區議會、市長和警政專員選舉，威爾斯國會及蘇格蘭國會全部議員亦會改選，團體Britons in Hong Kong在facebook專頁發文，呼籲持BNO簽證港人4月19日或之前登記成為選民，才可趕及下月投票。團體指只要是英國、愛爾蘭共和國及任何英聯邦國家的公民，包括BNO國籍持有人，均合資格登記，年滿18歲便可登記及投票。

團體指出，英國人雖然開放BNO簽證，仍有立場偏激的排外黨派反對香港人，若投票率偏低，極端黨派仍可「執死雞」低票勝出，故參加投票可維護港人在英國的權益，而且可以為沒有選票的人發聲，例如英國制訂外交政策亦要聽選民訴求，「香港人總會有關心嘅人和事，就等你出手」；登記選民可為信用評級加分，有助日後借貸、申請信用卡、租屋，甚至求職。

帖文又指，香港在民主歷程中有很多人拋頭顱、灑熱血，甚至仍在牢獄中等待，移居英國的港人應要行使投票權。