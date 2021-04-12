政府不顧港人的權利與自由，脅迫市民打針換取放寬社交距離措施以至出門旅遊的機會；但內地科興的武漢肺炎疫苗能否對付世界主流的變異病毒株，一直是未知數。巴西布坦坦研究所昨日把科興疫苗的三期研究論文提交同儕評審，整體有效率維持50.7%，與1月科興公佈時一樣；並首次披露，在一些接種者的血清樣本，經過血清轉移（seroconversion）後，聲稱能對3款變異病毒株產生效用。但醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，單憑實驗室的結果，不足以證明科興疫苗能夠對付變異病毒株。市民應只相信已發表醫學期刊的臨床實證。

科興早在1月披露，其疫苗的整體有效率為50.65%、預防中度感染機率83.7%、預防重症感染機率100%。巴西布坦坦研究所在當地時間昨日，把上述數字連同細項數據寫入詳細報告，等待同儕評審。

報告亦首度披露，獲45名參與者提供接種疫苗前、後的血清樣本，進行血清轉移後，其中32人（71.1%）對B.1.1.28病毒株有中和作用、31人（68.9%）對P1病毒株有中和作用、36人（80%）對P2病毒株有中和作用，惟沒提及抗體的水平及預計維持時間。這3種病毒株均是現時世界的主流變異病毒株。

崔俊明：不等於能產生足夠「殺毒」中和抗體

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，血清轉移是指把血清樣本與「偽造的」武肺病毒（pseudovirus）放在一起，了解血清能否產生抗體。由於是實驗室環境進行，並非實際注射入人體後測試，故單憑結果，不能斷定其對變異病毒株有效。

他又指，由於滅活疫苗是把完整的死病毒注射人體，本身包含了多種病毒蛋白，而非像mRNA疫苗般只針對刺突蛋白（spike protein），即使其血清對變異病毒株「有反應」，也不等於能產生足夠「殺毒」的中和抗體，「而且科興疫苗刺激（免疫系統）T細胞嘅能力係好弱，所以佢整體有效率先至咁低」。他強調，市民應只相信已發表醫學期刊的臨床實證。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，由於科學上未有一致的血清轉移測試做法，加上研究沒有披露中和抗體水平，暫難定奪科興疫苗是否適合未來抗疫之用。

事實上，這份研究上載至預印資料庫等待同儕評審的時間，與中國疾控中心主任高福前日在官方場合，承認國產疫苗保護力不高，非常脗合。有醫學界人士猜測，高福或早已掌握研究數據，所以藉機主動「認衰」，減低研究被廣泛報道帶來的「不可估計殺傷力」。

至於香港應否跟隨高福所指，嘗試鼓勵「溝針」，崔俊明認為暫無必要，「因為而家疫苗仍然有一定保護作用，變異病毒株亦未殺入香港社區」。

政府本年初豁免不需科興於醫學期刊刊登第三期臨床研究數據，改為只要求科興提交其向世衞提交的資料；疫苗顧問專家委員會2月中審核科興的數據後，認為效益比可能風險為高，故向當局推薦使用，並指根據世衞指引，保護率在50%或以上已屬有效，「呢個保護率應該係可以接受」。

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