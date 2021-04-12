親共喉舌為咗抹黑民主派，可以去到幾盡？一篇由《文匯報》化名記者「郭家好」撰寫嘅文章，今日稱「踢爆」民主黨前立法會議員兼元朗區議員鄺俊宇去年加入區議會轄下3個委員會後，只出席咗全年16次會議嘅其中2次，再引述五毛留言寸鄺俊宇「最叻神隱」。

鄺俊宇向八方澄清，指《文匯報》連基本事實都搞錯，指根據元朗區議會官方紀錄，佢去年只加入交通及運輸委員會一個委員會，並喺今年先加入另外兩個，相信《文匯報》搞錯咗佢加入委員會嘅時間，以為佢去年已加入咗3個，因此得出去年16次會議只出席2次嘅謬論，對此佢不禁慨嘆：「去年我都冇入呢兩個委員會，點開會啊？」佢希望下次左報報道前可以先睇清楚資料。

對於去年喺交通及運輸委員會5次會議中只出席咗兩次，鄺俊宇解釋分別因為撞正立法會預算案辯論、民主派立法會議員總辭，以及由於武漢肺炎剛爆發，佢去咗幫街坊四出撲口罩。佢補充，元朗區議會喺2020年一共開咗7次大會，佢出席率係100%，更試過因為要趕返立法會同區議會開會，一日內喺金鐘同元朗來回3次，最終喺尖沙嘴攰到腳抽筋，有巿民忍唔住上前慰問佢有冇事，「一個撲開會撲到抽筋嘅人，竟然俾人話我缺席咗14次會，有冇搞錯？」而至今佢都冇收過《文匯報》記者來電核實資料。

區議員出身嘅鄺俊宇，一向緊張地區工作，佢最近除咗忙於處理區務，亦繼續瞓身跟進向來關心嘅動物權益議題，近日就喺朗屏邨同義工四出奔走，搵緊一隻日前被一對情侶所養的狗咬傷後仍負重傷趕返去5隻貓BB身邊餵奶嘅貓媽媽，至今已搵咗足足3日。

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