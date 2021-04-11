【本報訊】英國內政部更新BNO申請簽證指引，讓持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女可分開申請簽證，方便俗稱「太空人」的移民方式，即家庭成員可「前後腳」赴英。有移民顧問認為，新指引令港人家庭移民更為靈活，夫妻其中一方可繼續留港賺錢，另一半與子女先到英國適應生活和讀書，但提醒移民當地「5+1」共六年的條件維持不變，即遲到的一方仍要坐足「移民監」。

持有BNO者與家庭成員原本需要一同申請簽證，變相「綑綁」申請，但英國政府本月8日更新BNO港人申請簽證的指引，容許BNO持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女於特定情況下，可以分開申請簽證。若父母其中一方希望先前往英國打點，另一方其後帶同子女前往，亦可分開申請簽證。以BNO簽證移居英國的港人，逗留英國期間所生的子女亦將獲與父母同等資格。申請者獲發簽證後認識的新伴侶，只要符合受養伴侶要求，亦可前往英國。

免持特區護照者註冊

若BNO持有人的子女須與父母其中一方一起獲得定居資格，以BNO持有人配偶身份申請的人士，必須與主申請人（BNO持有人）一同獲得定居資格，即若配偶早於主申請人抵英，配偶須延長居留資格，直至其家人居英滿五年。若 BNO持有人已獲批出入境許可或准許居留，家人或已成年受養子女就不可申請。

另外，原持有香港特區護照者，須到警局註冊，新指引則免除有關要求。配合上周英國撥款支援港人，指引亦明文列明，BNO簽證者若處於赤貧或面臨赤貧，可申請放寬規定，獲得支援。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指，過去港人透過LOTR計劃已可與家庭成員分開申請到當地，現時明文列明，對家庭客可有更大彈性和自由度，因不少有意移民人士在港高薪厚職，收入較高，新指引容許移民家庭的夫婦其中一方繼續留在香港賺錢，另一半與子女先到英國生活和讀書，「（其中一方）可以搵多三、四年錢再過去，退休再過去生活」。

「5+1」居住時間不變

但她提醒，即使家庭申請者可分開申請簽證，但「5+1」共六年的居住時間維持不變。英國上周公佈撥款支援及協助移居港人，查詢移民英國數字未見增多，她相信有意移民人士已經申請，料新安排不會令港人移民意欲大增，「27,000個港人已經申請咗，想過去都已經過咗去，未去嘅𠵱家仍係觀望住」。

環凱移民顧問公司董事張家禧稱，英國政府更新BNO簽證指引，對部份有意移民英國家庭是喜訊，因最少有約五至六成向其公司查詢移居英國的港人，未必能舉家離港，「有一個因為工作未必能夠即時去英國，但小朋友要讀書唔可以拖太耐，就會造成佢哋困擾，好多客都問，我申請咗，但未必即時過到去，想太太同小朋友過去先，但現行政策必須一家人一同申請」。張家禧稱，更新指引後對家庭申請而言比較靈活及有彈性。

BNO平權運動發起人Samson認為，英國新指引便利持BNO港人移民，上周亦宣佈支援香港移民，加上LOTR計劃時期延遲至5月，均是正面訊息，「將BNO嘅人用撤僑嘅形式，希望多啲機會早啲走」。他指無人可估計港府如何修訂《入境條例》，「個個人都可以係某人，唔知可以改到乜嘢情況」，故新指引可方便港人盡快離開，亦會幫助到港人移英。