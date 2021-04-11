新世界發展去年以47.76億元投得北角皇都戲院大廈業權，並宣佈復修屬一級歷史建築的前戲院部份。在復修工程動工前，新世界在皇都商場舉辦名為《尋找你我他的皇都》的「代入式」歷史回顧活動，邀請了「無紙用工作室」林嘉恒及「抒發」陳家浚參與創作，用作品與港人一同回顧皇都的68年歷史。

時光倒流，皇都輝煌歷史再現。新世界今次邀請90後林嘉恒，以皇都歷史為藍本，為是次歷史回顧活動設計5個角色，包括娛樂家、大導演、華麗歌后、傳奇建築師及快樂觀眾。林指，以往憑既有電影角色落筆繪畫，今次則原創設計角色，將懷舊電影風格、當時的流行元素等重現觀眾眼前，過程極具挑戰性。他指，雖不善於文字表達，但可從手繪文字中呈現每個角色的獨特形象。

林嘉恒同時為皇都戲院外牆設計「全院滿座」海報，以各種港產片經典角色造型的觀眾，包括《喜劇之王》中的周星馳、《家有囍事》程大嫂、《林亞珍》等，向歷年的經典港產片致敬。海報更置於他的創作啟蒙師——海報大師阮大勇的《半斤八兩》及《死亡遊戲》兩幅典藏作品旁，令他深感榮幸，有薪火相傳的感覺。

舊舖鐵閘揮毫創作「文字雲」 訴說皇都歷史

除皇都戲院，新世界亦保留商場舊舖的特色，邀請了80後現代書法家陳家浚（Sam），為皇都商場的一間舊舖鐵閘揮毫創作，利用北魏體、隸書、行書寫出「文字雲」，述說皇都戲院68年歷史，包括「一級歷史建築」、創辦人「歐德禮」、最後一齣上映電影「一個好人」等。

Sam解釋，選取其3種字體，是考慮到作品的可觀性及其藝術美感，而鐵閘上亦有細閱位，不僅可供市民「打卡」，亦盼市民能駐足細看了解皇都戲院的歷史。

將書法「落地」，首次在歷史古蹟上揮毫，Sam認為是難忘經驗，但在鐵閘上書寫並非易事，書法過程逾8小時，整個設計排版過程更長達逾2星期。他指，為求更配合歷史，部份字體亦從舊電影海報演化出來，例如香港首個日本電影節於1969年在皇都戲院舉行，故他書寫「日本電影節」時，會模仿日本的廣告字體，寫出較「扁身」的隸書。

為呈現出過去皇都戲院的光輝，Sam坦言困難之處正是模仿當中的歲月痕迹，「唔好做得太新」，也慶幸最終成果令他滿意。

《尋找你我他的皇都》活動資料

日期：4月1日至4月30日 每天早上10時晚上8時（7時最後入場）

地點：北角英皇道279-291號皇都戲院商場

實體活動登記方法：必須登記成為Culture for Tomorrow會員，再電郵至info@culturefortomorrow.org表達對活化及歷史等興趣，並提交個人資料。經揀選後，獲邀者須在指定日期及時間參與導覽活動。不接受Walk-in。免費入場。

網上虛擬導賞：4月中旬開始，公眾免費參與。詳情可參考https://www.culturefortomorrow.org/

*備註：實體導賞一場約半小時。受疫情影響，每小時進場上限為30人。

資料來源：新世界發展

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