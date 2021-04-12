民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權案，先後只有11人成功申請保釋候訊。高等法院今處理岑子杰的保釋申請。國安法指定法官杜麗冰聽罷雙方陳詞後，基於沒有信心岑不會繼續實施危害國家安全的行為，拒絕其保釋申請，書面理由押後頒下。岑子杰須繼續還柙至5月31日案件再提訊。

岑子杰今午由囚室步出後，精神看來不錯。他先望向旁聽席上各人打招呼，然後將文件夾放下，並跟律師團簡單商議。旁聽席上除了「阿牛」曾健成、梁國雄妻子陳寶瑩、社民連主席黃浩銘，亦包括兩名年幼姊弟。岑今天在庭上看見女孩，臨開庭前不時望向女孩方向，笑意盈盈。

其中女童是與「長毛」梁國雄同月同日生日的小孩，上月底曾於長毛申請保釋被拒後向長毛道別。岑子杰同日更專程在庭上打手勢祝女孩生日快樂。

岑今申請保釋被拒後，步入囚室前，旁聽支持者已高呼：「撐住呀！Jimmy加油！」岑亦高舉右手回應謂：「手足加油！香港人加油！」

岑子杰今續由資深大律師潘熙代表，律政司代表則是副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪。

同案47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。其餘被告須還柙至下月31日再訊。

【案件編號：HCCP135/21】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！