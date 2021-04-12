林鄭今日（12日）下午率領一眾官員公佈「抗疫新路向」，勒緊飲食業、酒吧業等界別的生存空間與員工的安全，當成市民打針的籌碼，並謂若員工、顧客完成接種，當局就會分階段放寬營業條件。各個界別人士異口同聲齊嘆，肉隨砧板上，與政府早已無爭拗餘地，只斥林鄭勢逼全民打針是漠視生命，「你叫員工搵條命嚟博？定係我要炒咗佢」。一層層的勒索，有被停業近半年的業界直言，已不分黃藍政見，「死就死我哋呢代行家」。

針對食肆的最新「放寛」條件，林鄭在記者會上公佈，首階段包括所有食肆員工要接種一劑疫苗及規定食客使用「安心出行」。已完成接種的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，其業界早已預備有此一着，加上近兩星期多家食肆不斷遭食環人員突擊巡查，拆「紙仔」箱捉拿違規店東，他形容，政府強制食肆使用「安心出行」已是大勢所趨，業界只能肉隨砧板上被動應對。

「港人被監控日子已來臨」

「中國大陸嗰套要全香港人合法被監控嘅日子，唔係將會來臨，係已經來臨咗」，林指，新「放寛」條件下，或使無政治理念的店東鬆一口氣，減少前線員工與食客的紛爭。但對其餘大部份業界來說，他強調政府已不但是將業界生存空間當籌碼，更漠視從業員的安全，「如果醫生唔建議打，有高血壓、長期病患，咁點呢？你叫員工搵條命嚟博？定係我要炒咗佢」。他不諱言事到如今，即使早前有不願屈服於強制填「紙仔」的店舖，現在也要放棄堅持保住生計，料今政府再一輪迫壓，業界僅能被動應對，只望市民面對不合理時有反應。

派對場地不相信顧客為玩樂而打針

處於停業當中的6類處所終聞復業聲。但香港派對場地協會主席林漢然坦言，從僱主角度要完整執行好政府開出的條件，即規管所有員工、顧客都至少打過一針，「好撠手，做booking要問定你哋係咪全部打晒疫苗喇？」感行政上難以實行。他更指以年青人為主要客源的派對場地，不相信顧客會為來玩樂而打針。

林漢然續指，派對房間的員工多為兼職，「通常有job我就掉上group，等人自己申請返工」，在員工經常有變的情況下，他深信若要打針才可上班將難找人手。他指仍期望多了解新「放寛」的實際操作，又形容黃店佔業界多數，本來要求用「安心出行」下，料會復業的已少之又少，但當找人手上班亦成困難時，直言已不分黃藍政見，「死就死我哋呢代行家」，相信要等疫情完全過後，屆時才有一批人士重開派對房間。

酒吧業：海洋公園咁多人去又使唔使？

酒吧業協會副主席錢雋永直斥政府做法不公平，「海洋公園過去禮拜咁多人去又使唔使咁做（打針復業）？點解康文署場地又唔使做？」錢提到，即日會聯絡300多家業界商討對策，料兩日內再公佈是否接受政府「放寬」方案，但他亦承認，即使業界現時無論做任何行動，同樣已無法向政府爭取到甚麼。記者問到會否就復業方案提司法覆核，錢回應，「好老實，覆核只係想攞返之前停業嘅賠償，冇考慮過覆核復業呢樣嘢」，若商討再沒餘地，他指「迫於無奈」下只能接受這個條件。

黨媒《文匯報》昨日刊登文章《「杯葛安心出行」 黃店害死港人》，指其「記者」近日「明查暗訪」多家黃店，指控黃店無找員工監察食客填紙情況，又貼文宣呼籲杯葛安心出行，是要誤導食客，「拿700萬港人健康做籌碼」。同日，《有線》新聞亦報道指，「記者訪九間食肆七間『自出自入』 安心出行形同虛設」，指控連鎖快餐店亦無跟足政府指引。最少兩則相關報道昨日出街後，林鄭今即開記者會公佈新「放寛」條件，強制使用「安心出行」巧合地成為條件之一。

田北辰促與低風險地區傾疫苗互認

實政圓桌田北辰表示歡迎政府新一輪的放寬防疫措施，相信是食肆的「天下大好消息」，又形容港人是「鍾意熱鬧的群體」，笑言新措施可回復「以前香港的味道」。他又促請政府與一些低風險地區探討疫苗互認的可行性，屆時兩地居民只需檢測，毋須檢疫，務求令香港真正踏出困局；並指政府應先與中國探討「雙向互認」，不能單靠「回港易」。田估計，特區政府仍未與中央「講得掂」，「可能中央不承認我哋兩隻疫苗，定係上面（中央）仲覺得我哋有風險？」

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