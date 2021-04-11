【本報訊】四間入圍政府5,000元電子消費券計劃的營運商開始部署吸客，指出會把消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵消費。另為鼓勵商戶使用其公司，均表明盡量減免本地商戶安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。

WeChat Pay送10元券

WeChat Pay HK指會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶，亦會推出多種形式的加碼優惠給予用戶或商戶。其中，「消費券早鳥訂閱獎賞」同日開啟，用戶以手提電話註冊後將收到一張10元電子現金券，單次消費滿20元可以使用，有14日限期。AlipayHK讓商戶免費申請「商戶碼」，指定商戶即日起至消費券有效期間獲減免交易費。

針對商戶方面，八達通公司指合資格新商戶可直接申請安裝收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用。申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費券計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款裝置。

Tap & Go亦公佈多項商戶優惠，包括計劃期間會向申請智能POS（支援市面主流支付方式的收款裝置）的商戶豁免二維碼交易及安裝費用、調低Mastercard及銀聯交易費用（只適用於首次申請之商戶）、豁免「智能POS」租機月費。

另外，消費券發放的期數、每期發放的金額及使用期限等執行細節未公佈，有指市民可選擇先購買各種現金券，儲夠5,000元再購物。百佳、惠康等超市禮券使用期長，或可變相延續每月1,000元的時效。