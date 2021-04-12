港澳兩地同受武漢肺炎重挫，惟坐擁8,000億元財政儲備的港府堅拒全民派錢，昨公佈5,000元電子消費券將經4間電子支付營運商發放。澳門政府則繼早前派錢1萬元後，今公佈「電子消費優惠計劃」的改善方案，全澳居民包括未成年人，將獲注資5,000澳門元至8間手機支付平台的電子錢包，或去年當局所出的消費卡，市民同時更享有75折消費優惠，上限3,000元。計劃下月登記，6月開始推行。

每日上限300元 75折優惠可自行充值

澳門政府上月中宣佈新一輪「保就業、穩經濟、顧民生」計劃，除了提前至本月向每名永久性居民發放1萬元（澳門元，下同）、非永久性居民6,000元外，亦推出電子消費優惠、長者消費優惠及澳門人「食住遊」補貼等。其中電子消費計劃投放50億元，原擬經當地8間電子支付平台，惟市民須以「先消費，後獲取優惠券」的方式，再次消費時方可獲扣減，被轟「離地」又複雜，特首賀一誠最終向市民道歉。

澳門政府今早公佈電子消費優惠計劃的新方案，全澳永久性及非永久的所有年齡層居民，均獲發5,000元「啟動金」，政府也提供額外的「立即扣減額」優惠，市民消費時，同時可扣減25%，上限3,000元。澳門居民可經當地8間移動支付機構的手機錢包，或去年政府所發的電子消費卡收取款項，5,000元「啟動金」每日上限為300元。

當局舉例說，市民如購物400元，獲75折優惠後即是要付300元，可從當天的啟動金消費上限扣除。當市民用完5,000元啟動金，而「立減額」仍有餘額，居民可自行充值，繼續享用75折優惠至「立減額」用完為止。

下月起登記 料6月推行

當局指，居民下月起至12月可透過澳門金管局網上系統登記，使用期預計6月至12月。如經手機錢包，在使用期開始時將會自動注資；選取電子消費卡，則要在指定期間拍卡充值。去年未登記過消費卡的居民可重新申領；未成年人的消費款項，需由父母代領。當局稱，有關金額不可用於繳交水電費、保險費或到娛樂場賭博等，亦不得兌現。當局續說，期望措施適用於巴士，研究具體方法後會再公布。

澳門經濟財政司司長李偉農指，計劃初步預算58.8億元。原有方案逾十萬名澳門外地僱員和在澳讀大專的學生也可參與，但新方案則將他們排除，李解釋，非澳門居民措施安排原意是刺激經濟，但在聽取意見後，希望加入惠民措施，將資源上先用在居民身上，今次的組合期望可讓市民減輕負擔，再促進內需，不會為計劃定下目標消費數字。他說，有和8間電子支付機構溝通，屆時營運商會亦提供額外優惠，供居民享用。

去年澳門發放消費券後，曾有商家「發疫情財」瘋狂加價，當局指，經濟及科技發展局和消費者委員會，將針對消費優惠的使用及市面物價進行巡查和監管。

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