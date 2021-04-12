涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》委員會今日召開第四次會議，身兼委員會主席的自由黨主席張宇人等建制均認為，修例容許律政司司長可自行判斷下即透過法律程序，將其視作誓反誓言或不擁護《基本法》等議員即時暫職權力過大，建議「減辣」。政制及內地事務局曾國衛拒讓步，稱律政司如要啟動上述程序需要有足夠理據，又指修例加設「越級上訴機制」，相信已平衡議員及香港的利益。

至於建制派議員另一「加辣」建議，曾國衛照單全收。謝偉俊指出，人大早前就《基本法》104條的解釋列明：「未進行合法有效宣誓或者拒絕宣誓，不得就任相應公職，不得行使相應職權和享受相應待遇」。他認為政府今次修例未有列明宣誓無效的議員會即時遭到停發薪津，明顯是有違人大相決定，質疑：「有啲地方你哋做足到喺普通法上有啲夾硬嚟都照做，但呢度又唔跟足（人大）解釋？」

曾國衛稱，他「完全感受到、聽到」不同議員對於停止向停職議員發放薪津有個睇法，強調會「實事求是返去再睇睇」，希望尊重立法會決定，表明會再研究。謝偉俊其後再指表達的不是個別政黨和議員意見，而是由於「人大解釋係咁」，要求曾國衛「返去搞返掂個法律問題」，曾聞言即說：「明白明白，當然當然。」

建制派指停發薪津「好嚴重威脅」議員

會後與曾國衛、鄧忍光等官員密斟的張宇人其後接受《蘋果》查詢時指，相信政府將加入違反誓言的立法會議員和區議員的停發薪津安排，「因為呢個唔牴觸人大的解釋」。

多名建制會上擔心律政司司長未來權力過大，包括可透過提出訴訟令議員即時停職。謝偉俊質疑，「（修例）係咪有需要咁嚴苛，律政司作一個唔清晰的決定，而導致有咁嚴重的後果？」工聯會黃國健力促政府考慮謝偉俊的建議，認為律政司司長透過訴訟即能令議員停職「的確係有啲問題」，是對議員「好嚴重的威脅」。

張宇人指政府已修改選舉方法，未來亦加設資格審查委會：「（修例）仲係咪要去到咁盡？」，「有無可能有啲修訂，令佢（律政司司長）把劍唔係立亂掹出嚟？」張宇人會後回覆稱，自由黨暫未討論是否就有關問題提出修訂，但稱希望能在二讀時再就有關問題發言，讓大家明白今次立法原意並不是想授權律政司濫用權力。

曾國衛企硬或因北京授意 料建制派「小駡大幫忙」

謝偉俊亦指對是否提修訂「言之尚早」，認為要先看政府會否自行修正，「因為呢條草案都比較急，如果政府能夠自己做，就會更加恰當，我哋做就可能多啲枝節。」民建聯梁志祥則稱該黨對律政司擴權一事暫未有看法，只認為相關問題「值得考慮」。

有會上未就該問題發言的建制派議員估計，曾國衛企硬拒絕就擴權問題讓步源於有關做法是北京意圖，相信建制派提修訂機會不大，最多只會透過發言「小駡大幫忙」。

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