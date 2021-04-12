本港疫情放緩，政府今日（12日）宣佈放寬多項措施，包括完成兩劑疫苗接種加上快速病毒測試呈陰性結果，可到院舍探訪，如不能接種疫苗，可以72小時內的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪，惟放寬公院探訪方面則未有打疫苗以外的取代方案。有長期住院病人家屬指不想被迫冒險打疫苗，希望政府或醫管局盡快公佈其他取代方案。

未提及放寬公院探訪安排

勞福局局長羅致光今日在記者會上表示，市民完成兩劑疫苗接種，加上快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如因健康理由不能接種疫苗，以72小時內的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪；惟放寬公院探訪方面，政府僅指稍後才會再公佈因身體狀況不能接種疫苗的另外安排，特首林鄭月娥稱，醫院和院舍病人感染風險高，要再商討有甚麼其他方法。

至親腦細胞死亡無法自理 家屬受限每周10分鐘視像探訪

34歲的潘先生2011年捐肝予患上急性肝衰竭的弟弟，但弟弟手術後出現併發症，一半腦細胞死亡，自此失去活動能力，2016年起在瑪嘉烈醫院荔景大樓留醫至今。他說弟弟現時智力如一至兩歲嬰兒，不能走動和說話，要插胃喉進食營養奶，不時會無意識拔掉胃喉，故需要長時間用約束綑綁帶固定手腕。

他指去年6月和11月本港疫情放緩時，能每周一小時親自探望弟弟，幫他按摩、做運動和修剪灰甲等，惟隨後公立醫院收緊探訪安排，病情較穩定病人如他弟弟，家屬只能每周10分鐘進行視像探訪，直言弟弟情況明顯轉差：「好明顯睇得出太耐冇見佢或者視像探訪，見佢表情好癡呆，或者冇乜表情，覺得佢好無奈，佢雖然講唔到嘢表達唔到，但其實佢係知嘅，從佢眼中睇得出佢係知嘅。」

心臟及腎功能欠佳不敢冒險打疫苗 批林鄭無定案

潘先生又指，公院醫護工作繁重，未必能定期幫弟弟修剪灰甲，現時他只能每兩個月陪弟弟覆診一次。4月他陪同弟弟覆診時，看到其灰甲已久未修剪，「真菌感染會好臭」，對此感到無奈。

他指因自己心臟和腎功能不太好，不希望冒險打疫苗，但願意在探訪前接受檢測，批評特首林鄭月娥今日所指「會諗其他方法」協助未能打疫苗的市民，卻未有實質定案，對此感到失望。

他希望政府或醫管局考慮重啟去年探訪的準則，他願意事前接受檢測，「萬一打咗出咗事，個風險係我自己要承擔晒⋯⋯我知道國內親戚未打疫苗，只需要做個快速測試就可以（醫院）探訪，我都希望香港政府可以考慮返內地嘅做法」。

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