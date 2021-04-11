【本報訊】由信和集團營運、列入旅發局「賞你住」參與酒店名單之一的港島太平洋酒店突然暫停營業，酒店網頁及社交平台專頁已關閉。信和集團稱，港島太平洋酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作準備及調整，惟未有透露租用者身份。

鄰近中聯辦 傳國安公署搬遷

鄰近西營盤中聯辦大樓的港島太平洋酒店，2018年底才進行翻新，停運前的客房約328間。本報昨曾致電酒店了解事件，但未能接通。有該酒店職員早前向傳媒表示，酒店結束營運非因疫情所致。

信和集團昨晚回覆稱，港島太平洋酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作相應準備及調整，酒店已聯絡已預訂的顧客跟進，惟信和集團未有透露租用者身份，由於該酒店鄰近中聯辦大樓，租用者身份引來揣測。

《南華早報》早前引述政府消息人士指，中央駐港國安公署在銅鑼灣維景酒店運作近八個月後，將搬離該處。現時仍未知道國安公署何時搬遷、遷往何處，以及搬遷原因。旅遊界立法會議員姚思榮回覆本報查詢時，引述香港酒店業主聯會消息，指港島太平洋酒店僅暫時停業，因有機構將涉事酒店「包起」作員工宿舍及辦公地方，強調無員工被解僱，但料今次租期頗長。

港島太平洋酒店有參與旅遊發展局的「賞你住」計劃，旅發局指港島太平洋酒店因暫停營業，4月9日前已從「賞你住」參與酒店名單剔除，因此沒有客人透過計劃預訂該酒店。