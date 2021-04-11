【本報訊】本報一名女攝影記者昨日下午拍攝葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心外貌期間，無故遭一名到場打針的中年男子用力扭傷手臂，並拍打相機鏡頭。涉事女記者大呼「非禮」及報警，兇徒以「要打針」為由進入接種中心內。擾攘逾句鐘，兇徒離開接種中心時企圖道歉了事，但女攝記不接受，到場警員之後僅抄下涉案男子的身份證，便讓他離開，又指事涉「文化差異」，涉案人誤以為有人拍攝他才「作出行動」，認為事件不構成襲擊。

事發於下午約4時，本報女攝記獨自在林士德體育館外的公眾地方拍攝接種中心外貌，拍攝約五分鐘後，一名前往打針的大叔突然上前，二話不說用力扭女攝記右手，並喝斥：「影咗好耐喇喎！」警告她要報警。女攝記即大叫非禮，涉案大叔改口稱：「唔係打你。」

接種中心職員袖手

女攝記自行報警，等待警方到場期間，涉案男子報稱要打針，進入了體育館。女攝記表示，事發時有兩名中心的職員目睹事發經過，卻袖手旁觀。警方約10分鐘後到場，逾一小時後，涉案大叔離開體育館被警員截停，他欲道歉了事，女攝記表明不接受。最終警員僅抄下涉案男子身份證，便讓他離開；女攝記則往醫院驗傷。

不過，警方回覆指昨接獲一名34歲姓何女子報案，指於葵涌體育館對開與一名72歲姓鄺男子爭執，懷疑被該男子非禮，其間有手部接觸，相信事件不涉刑事成分，又指雙方即場表示和解及在警察記事冊上簽署作實。案件列作「糾紛」。