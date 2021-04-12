上月中得悉保釋失敗後，元朗區議員、「天水連線」伍健偉高呼：「各位撐住，十年後再見！願粹我命！」「願粹我命」正是天水連線口號 ──「願粹我命、捍衞我城，全民自救、打破宿命！」因為初選案身陷囹圄，伍健偉面對龐大訴訟費，天水連線推出毛巾等產品，為伍籌募法律經費。

伍健偉的Facebook專頁今天發帖，指天水連線作為地區組織，沒有大水喉，向來只靠街坊與連線成員承擔經費，目前各成員的積蓄僅夠存活，現有營運資源已見底。因為初選案還柙的伍健偉仍然未能保釋，「面對龐大而無法估計嘅法律費用，我哋仍然希望可以盡力支付」，宣佈推出「願粹我命、捍衞我城」及「全民自救、打破宿命」字樣的毛巾產品為伍籌募法律費用，所得收益會在扣取成本後全數交付律師團隊。除基本價格外，大家亦可自由定價。

天水連線同時呼籲訂閱伍健偉的Patreon，指訂閱是實質的支持，「可以睇到呀K（伍）喺收押所寄出嘅親筆書信！」。天水連線表明，只要仍然有可以工作的空間，會與各位同行到底，並透露伍健偉冀外界以設計信紙寫信給他，指有心人下周起可帶同$2郵票支持天水圍、元朗及葵芳黃店，換信紙寫信給伍健偉。

籌募法律費用行動詳情可參閱伍健偉facebook：https://www.facebook.com/NTWPoliticalPlatform/

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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