本港武漢肺炎疫情緩和，惟仍有不少確診輸入個案，更多屬新變種病毒；有見及此，行政長官林鄭月娥今（12日）公佈多項防疫要求，包括進一步收緊航班的熔斷指標，又實施並行機制，若抵港航班有一定數目乘客確診，且涉及變種病毒，有關地區所有的抵港航班均禁飛14天；同時計劃解除英國來港航班限制，惟抵達後仍須隔離21天，並擬採用「疫苗氣泡」縮短與其他地區的檢疫要求。

呼籲市民「珍惜」打針機會

食衞局局長陳肇始表示，近期輸入個案佔本港感染數字一定比例，並多驗出變種病毒，故必須嚴防海外情況威脅本港防疫的努力，盡力做到「零滲透」。她指，現時民航熔斷機制下，若航班有多名乘客或機組人員確診，將暫停該航空公司相關航線14天。

為了從源頭堵截，將進一步收緊個別航班的熔斷指標，及實施並行機制，若7日內同一地區來港班機有一定乘客確診，且涉及變種病毒，將禁止所有由該地區出發的航班抵港14天，而不再只是涉事航班禁飛。

陳肇始又多次強調打疫苗的重要，指正規劃明年下一輪的接種計劃，因應疫情發展，考慮採購針對變種病毒的第二代疫苗。她又認為，建立「疫苗氣泡」是全球大勢所趨，在審視數據後，確認目前的接種後死亡個案均與打疫苗無直接因果關係，至今亦未見不尋常情況，呼籲市民「珍惜」機會，畢竟不是所有國家都有疫苗。

擬縮短已打疫苗抵港者檢疫期

林鄭則表示，英國接種疫苗的比例較高，疫情亦見回穩，計劃於5月上旬解除由英國抵港的航班限制，但如大部份從其他地區來港人士般，須接受強檢及隔離21天。她同時提及，擬採用「疫苗氣泡」減輕已接種疫苗的抵港人士檢疫要求，如新西蘭、澳洲等低風險地區，或可縮短檢疫期至最多7天。

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