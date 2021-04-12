前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件今日續審。其中一名被告被指當日襲擊有份執勤的前警務處處長鄧竟成之子、現為總督察的鄧智兆。鄧智兆今出庭作供，主控指當日警方推進時，看見示威者防線中有人舉起向外反的雨傘，問鄧以其經驗，知否有何作用。數名辯方大狀聞言反對，指鄧的證供純屬猜測，有大狀謂：「如果佢做過示威者、喺前線舉過遮就話啫。」

鄧智兆案中負責控制本案第15被告莫卓煇（33歲）。鄧當日以速龍小隊裝束到西區警署附近執勤，當晚7時後向東掃蕩，其間曾看見有人將路邊的垃圾筒或雜物推出馬路口。

指外反雨傘可接住催淚彈防止落地

控方播放警員拍攝片段，顯示警方推進到馬路時，有人推出橙色垃圾桶。控方資深大律師郭棟明問鄧是否見到「有兩個橙色的垃圾筒」。法官要求翻看片段後， 向控方更正實為一個垃圾筒、兩個組件。

主控繼續播片，要求鄧認出片中警方前面示威者的行為，例如有人踢垃圾筒、手持棍狀物體、掟雜物、後巷有人拍打木板及敲打路牌等。主控又稱有人在人群中舉手揮動，似是指揮，又指示威者中有人前臂包上保鮮紙，有人傳遞三角交通錐，再放置在地上堵路，「我數到都有4、5個，當時你見唔見到咁嘅情況？」

主控又問，當時是否有示威者拾起警方向他們發射的催淚彈、示威者防線中又是否有人舉起向外反的雨傘，並問鄧：「以你經驗， 呢啲反轉嘅遮有咩作用？」

鄧稱，當時的確曾看見對面有人執起催淚彈頭，擲回警方方向；而他當時的判斷，認為外反的雨傘就像一個兜，「若果射咗（催淚彈）出嚟，兜咗落個兜，冇咁易落到地下」，並解釋催淚彈頭不跌落地下，催淚煙就不會在地面揮發，而是在外翻的雨傘上揮發，「對佢哋嘅影響會最細，亦即係話發射嗰一下，個催淚煙呢唔可以好有效咁發揮佢嘅功能」。

辯方大律師石書銘反對鄧的證供，指鄧的講法全屬揣測。郭則回應謂完全不同意是猜測，指鄧是根據現場情況描述。

官：我哋使唔使喺呢個範疇度問得咁細緻？

石大狀反駁謂：「如果佢做過示威者、喺前線舉過遮就話啫。」反對鄧將純屬猜測的言論如事實般陳述。法官陳仲衡質疑石大狀稱：「使乜做過示威者呀，你呢啲咩反對嚟㗎？」 但陳官同時提醒鄧，作供要基於案發當時發生的事實。

郭隨後繼續就此議題跟進。另一名辯方大律師曾靄琪站起反對稱：「其實聽咗咁耐，我哋都聽唔到佢啲證供係基於啲咩。」

法官亦主動詢問鄧：「咁你當時見唔到見啲催淚彈跌落地下？」 鄧稱有，並謂催淚煙落在地面上，煙會升高到近人眼睛位置。他當時看見示威者防線中，無論正常開啟抑或外翻的雨傘，都有擋住發射的催淚彈，令彈頭「入唔到人群，有機會彈返出嚟」。

郭繼續跟進外翻雨傘的問題，鄧回應謂：「再講落去，就係以我做教官嘅經驗講，而唔係因為見到舊煙。」法官亦問郭：「我哋使唔使喺呢個範疇度問得咁細緻？」

16男8女被控參與暴動的被告年齡界乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，⽽第15被告莫卓煇另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆；第4被告徐慶鈞則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。其中一名被告早前承認暴動罪候判。

【案件編號：DCCC871/19】

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