阿布泰國生活百貨早前遭海關扣起市值近百萬的貨品，激起市民聲援浪潮，包括「舉報」多間同樣未有為產品貼上警告標籤，而未有被海關高調執法的大型連鎖店。海關昨日回覆《蘋果》查詢時表示，過去兩天共接獲約100宗涉及產品安全標籤的舉報，惟當中部份因不屬相關法例規管而未能處理。翻查資料，《消費品安全條例》中列出多達12種不受規管的消費品，不熟悉條文的市民或會「投錯訴」，不獲海關處理個案。

根據《消費品安全條例》，其附表列出12項不受該條例規管的「消費品」，包括食物及水、除害劑、藥劑製品、電氣產品、煙草、船隻等。但據了解，即使有關舉報和《消費品安全條例》無關，海關人員亦會逐個檢視投訴內容，如有需要，或會交替以其他法例跟進。

大律師：商人應有道德責任列出產品所有風險

此外，另有多間大型連鎖店，亦被發現未有為產品貼上警告標籤，而海關卻未有同樣高調執法，更有連鎖店「補鑊」重貼標籤後，再被發現多件不同類型的貨品，標籤上的中英文警告字句竟一式一樣，部份更與原有字句相異。

大律師陸偉雄指，貨品上原有的警告字眼，內容是根據當地法例訂定，「佢哋嗰個國家可能好嚴謹，或好寬鬆」，但運到香港售賣後則只須滿足香港法例要求，故新貼上的中英文標籤未必需要「搬字過紙」，與原有警告相同，「未必要跟足嗰個國家」。但他強調，即使法例沒有明文規定，商人在道德上亦有責任，在標籤上列出所有產品風險，「商人心態唔應該符合法例就算，要真真正正保障顧客」。

根據《消費品安全條例》附屬法例《消費品安全規例》，凡消費品或其包裝標記，有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告，均須以中文及英文表達。

不受《消費品安全條例》規管的消費品

● 食物及水

● 遊艇及類似的船隻

● 飛機（滑翔風箏除外）

● 汽車

● 《氣體安全條例》所界定的氣體、石油氣儲存器、氣體用具、氣體配件及氣體軟喉

● 電氣產品

● 除害劑

● 煙草及煙草製品

● 藥劑製品、毒藥及抗生素

● 傳統中藥

● 《玩具及兒童產品安全條例》所指的玩具及兒童產品

● 有特定法例負責安全管制的其他貨品

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