【本報訊】阿布泰國生活百貨遭海關扣貨拘人後，香港人齊齊撐阿布泰，昨連續第三日大批市民到各分店爆買支持。流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰看見如此情景亦發聲，形容「簡直係世界奇景」，大讚「香港人唔係鍾意排隊，係硬頸」，「呢種信念，就係不平則鳴」。國際關係學者沈旭暉直指阿布泰案正是「法治之外衣，裝飾人治之實」的典型案例，認為香港市民自發爆買聲援，反映無窮生機。

剛獲英國批出庇護申請的羅冠聰昨在facebook撰文稱：「呢幾日阿布泰大排長龍，由街頭排到街尾，又由呢條街排到去果（嗰）條街，位位顧客手持一大堆貨品毫無怨言地排足幾個鐘，簡直係世界奇景。」他指類似情景似曾相識，提到前年11月區議會選舉、去年7月初選，「投票嘅市民就好似今日咁喺票站外打晒蛇餅。」

羅指「香港人唔係鍾意排隊」，認為「呢種信念，就係不平則鳴，就係『包拗頸』，政權愈要打壓、愈唔想見到，就偏要做」。他又稱：「就好似喺阿布泰買野（嘢）嘅朋友，可能真係人生第一次見到要排咁多隊買野（嘢）而打從心底覺得高興。」羅續稱見到阿布泰被爆買盛況，當然會感到香港人依然「喺度」，「只係轉咗方式去表達不滿同抗議」，強調「呢種團結、支持、熱血，不論形式，同樣重要。最起碼我地（哋）話到俾（畀）同路人知──你身邊仲有好多人，從來，都無放棄。」

此外，沈旭暉昨亦在fb分享他對阿布泰事件的看法，認為法治對比依法治國，其中一大不同就是選擇性執法。他指一些國家總是以「法律」招呼異見人士，「法律之下人人平等，在這種國家連技術上也不可能，結果法治之外衣，只是裝飾人治之實」，阿布泰案正是典型案例。

但他認為「香港市民自發由下而上『爆買』阿布泰聲援，卻反映了無窮生機，和政權由上而下要建構的『新香港洗錢天堂』定位剛好相反，充份反映香港內部的『兩制』。」

歌手二創歌曲力撐

昨連續第三日全港市民「大懲罰」阿布泰，各分店大排長龍。將軍澳新都城中心二期的分店，李先生特意來購買《蘋果日報》。荷里活廣場分店外，不願上鏡的男顧客排隊時，播放歌詞版《願榮光歸香港》。康怡廣場分店一樣多人，有小朋友問媽媽為何要排隊，她回答「好多人都好想好想幫襯、支持𠵱間店囉，因為𠵱間店嘅老闆叔叔做咗啲好正確嘅嘢」。

歌手藍奕邦昨受訪稱：「自從疫情同國安法實施之後，好耐都冇機會企出嚟。所以除咗要支持阿布泰，亦藉住呢個機會身體力行作一個表態。」二創歌手晴天林則創作歌曲《阿布泰！》力撐，原曲為《Uptown Girl》，歌詞包括「就任佢打壓吧，即刻買，即刻去，齊齊來阿布泰」，網民都大讚首歌「好正」！

對於連日市面不少店舖同樣有售欠中英文標籤的貨品，海關稱，在過去兩天接獲約百宗舉報，當中部份舉報因不屬相關法例規管而未能處理，正跟進其餘舉報，並安排巡查及試購，如發現違規會執法。