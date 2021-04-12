港鐵東鐵綫新訊號系統及新9卡車自2月初投入服務後，被揭工程車曾出現多次「假衝燈」、系統誤判列車距離等事故。根據特別財委會文件，截至2月28日，即系統啟用後的1個月內，已有13宗與新訊號系統相關，導致8分鐘或以上服務延誤的事故，其中2宗更造成逾30分鐘的延誤，港鐵須按票價調整機制共罰款200萬元。

一個月內13宗延誤服務長達8分鐘或以上事故

運房局回覆特別財委會文件提及，截至2月28日，東鐵綫新訊號系統一共發生13宗服務延誤長達8分鐘或以上的事故，當中2宗更分別延誤長達32及34分鐘，港鐵須按價格調整機制的「服務表現安排」，就每宗個案罰款100萬元，即合共罰款200萬元。

運房局稱，延誤原因是源於訊號系統或有關列車運作不暢順，鐵路安全沒有受事故影響，港鐵亦已按既定程序向相關政府部門呈報所有個案。

正評估沙中綫過海段能否趕及通車

新系統原定去年9月啟用，因入錯綫等問題，最終延遲近5個月才正式啟用。運房局亦在特別財委會文件稱，東鐵綫新訊號系統安裝工程的合約約為8.5億元，因安裝工程仍在進行，港鐵按合約視乎相關工程的進度，而處理實際支付予承建商的金額。

根據政府及港鐵公司簽訂的沙中綫委託協議，如確立港鐵因未能履行協議中的責任，導致政府有損失，其會按委託協議的條款向港鐵追討賠償。

至於沙中綫過海段能否維持明年第一季通車，局方稱，路政署及港鐵現正評估有關影響，並研究可行的追回進度措施，暫未能估算對延遲啟用系統，對通車造成的實際延誤及相關的經濟損失。

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