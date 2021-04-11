【本報訊】政府將經電子支付工具發放五千元消費券，惟僅涵蓋四種電子儲值支付工具，慣用現金作交易的濕街市恐被忽略。檔販指安裝八達通須收手續費和轉賬費用，對申請卻步，「裝嗰時唔使啫，咁後尾一路用，都要收錢㗎！」認為消費券無助增加生意額。

本報記者昨走訪九龍東一個街市，發現絕大多數檔販仍然沿用現金，甚少人使用電子交易。

蛋檔農家蛋並無安裝八達通等支付工具，負責人彭小姐坦言因為八達通收取高昂手續費，並指即使八達通擬免除安裝費及免除銀行賬戶資金轉賬費用，直至消費劵計劃結束，她亦無意安裝，「裝嗰時唔使啫，咁後尾一路用，都要收㗎！」

長者顧客唔識用

海鮮檔「好景海鮮」同樣只收現金，負責人直言不會安裝八達通等電子儲值支付工具，「街市冇咁先進㗎，你叫啲阿婆攞啲Alipay過嚟買嘢咩？阿婆識唔識用呀？」

乾貨方面，時裝店薇婉服飾已安裝支付寶和WeChat Pay，店主張小姐說一半顧客會使用電子支付，惟年長顧客不熟悉。她指一直想安裝八達通，但手續費、錢銀流通等細節問題一直延誤多時，相信派消費券有助刺激消費。提供Apple Pay等多個電子支付方式的鯉魚門電器負責人吳小姐亦指，八達通交易和信用卡要收交易手續費，即使免安裝費亦不吸引，坦言商戶做生意用現金周轉最靈活，效益最大，電子支付錢銀到手始終需時較長。

街坊郭先生平日主要使用八達通，他說消費券會用來買餸和支付日常開支，「但呢度冇幾多檔有（八達通）。」陳婆婆則抱怨電子支付不方便：「麻煩呀！我哋老人家都唔識用，最好畀現金，我哋多數攞嚟買餸，有時我一日買幾百蚊，（一千蚊一個月）邊夠用呀！」