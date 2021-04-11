【本報訊】新世界發展去年以47.76億元投得北角皇都戲院大廈的業權後，近日在皇都商場舉辦名為《尋找你我他的皇都》的「代入式」歷史體驗活動，邀請了「無紙用工作室」林嘉恒及「抒發」陳家浚參與創作，用作品與港人一同回顧皇都68年歷史。

書法家舊舖鐵閘揮毫

新世界邀請90後林嘉恒，以皇都歷史為藍本，為體驗活動設計了5個角色，包括娛樂家、大導演、華麗歌后、傳奇建築師及快樂觀眾。林指以往憑既有電影角色落筆繪畫，今次則為原創設計角色，將懷舊電影風格、當時的流行元素等重演觀眾眼前，過程極具挑戰性。

林嘉恒為皇都戲院外牆設計「全院滿座」海報，並以各種港產片經典角色造型，包括《喜劇之王》周星馳、《家有囍事》程大嫂及《林亞珍》等，向經典港產片致敬。

除皇都戲院外，新世界亦保留商場舊舖的特色，邀請了80後現代書法家陳家浚（Sam）為舊舖鐵閘揮毫創作，利用北魏體、隸書、行書寫出「文字雲」，述說皇都戲院68年歷史，包括「一級歷史建築」、創辦人「歐德禮」、最後一齣上映電影《一個好人》等。

Sam解釋稱，選取3種字體是考慮到作品的可觀性及藝術美感，不僅可供市民「打卡」，亦希望市民能駐足細看了解皇都戲院的歷史。

將書法「落地」，首次在歷史古蹟上揮毫，Sam認為是難忘經驗，但他表示在鐵閘上書寫並非易事，過程逾8小時，整個設計排版更長達逾兩星期。他指出，為求配合歷史，部份字體從舊電影海報演化出來，例如香港首個日本電影節於1969年在皇都戲院舉行，故他書寫「日本電影節」時，會模仿日本的廣告字體，寫出較「扁身」的隸書。Sam坦言困難之處是模仿當中的歲月痕迹，「唔好做得太新」。